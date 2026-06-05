Секретный истребитель шестого поколения засняли над американской базой

War Zone: Похожий на новейший истребитель F-47 самолет сняли над Зоной 51 в США

Tекст: Мария Иванова

Кадры с предполагаемым воздушным судном опубликовал портал War Zone, передает РИА «Новости».

Объект был зафиксирован ночью с помощью тепловизионной камеры недалеко от секретной базы ВВС США.

«Летательный аппарат невиданного ранее дизайна, предположительно, представлен на тепловом снимке, сделанном ночью над секретным объектом в Грум-Лейк, более известном как «Зона 51»... Форма, по всей видимости, относительно близко совпадает с тем, что мы пока знаем об истребителе-невидимке F-47 для ВВС США», – отмечает издание.

Автор канала Uncanny Expeditions на платформе YouTube Андерс Оттесон уточнил, что загадочный самолет двигался на крайне малой высоте южнее города Рейчел.

В марте 2025 года американский лидер Дональд Трамп впервые анонсировал появление F-47. Тогда политик подчеркивал, что экспериментальный образец самого совершенного и смертоносного истребителя тайно испытывается уже около пяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года компания Boeing приступила к производству опытного образца истребителя шестого поколения F-47.

В феврале американские военные запланировали первый полет этой машины на 2028 год.

Президент США анонсировал сопровождение новых самолетов сотнями боевых беспилотников.