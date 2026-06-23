В бюджете Пентагона обнаружили миллиарды долларов дублирующих расходов

Хегсет заявил о выявлении миллиардов долларов дублирующих трат Пентагона

Tекст: Вера Басилая

По словам Хегсета, масштабная проверка финансовых документов позволила оптимизировать расходы американского оборонного ведомства, передает РИА «Новости».

«Этот беспрецедентный, кропотливый анализ позволил нам оптимизировать наш бюджет за счет резкого сокращения неприоритетных расходов, выявив миллиарды долларов дублирующих трат», – написал Пит Хегсет в статье для издания New York Post.

По словам руководителя ведомства, заместитель министра Стив Фейнберг в течение года детально изучал каждую строку бюджета для понимания финансового баланса. Проведенная работа помогла перенаправить десятки миллиардов долларов на ключевые оборонные цели.

Кроме того, к 2028 году Пентагон намерен впервые пройти комплексный финансовый аудит. Хегсет подчеркнул, что этот строгий процесс заставляет каждый отдел проходить тщательную проверку на годы раньше ожидавшегося срока.

В прошлом году Пентагон подтвердил намерение снизить расходы на 50 млрд долларов.

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал руководству ведомства разработать план ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8%.

При этом в апреле текущего года американское военное ведомство запросило значительное увеличение трат на закупку вооружений.