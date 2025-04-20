Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
Лукашенко пообещал в этом году серьезно заняться наведением порядка в Белоруссии
Президент Александр Лукашенко отметил, что в рамках Года благоустройства в Белоруссии особое внимание уделят наведению порядка не только на улицах, но и на личных участках граждан.
Как передает ТАСС, Александр Лукашенко в ходе посещения храма в Толочине подчеркнул, что текущий год станет очень серьезным для наведения порядка в Белоруссии. Президент отметил, что некоторые лица, получившие немало помощи, не оправдали ожиданий, поэтому власти намерены жестко контролировать исполнение предписаний по благоустройству.
«Этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране», – заявил Лукашенко. Он также пояснил, что речь идет не только о наведении чистоты на улицах или высадке деревьев, но и о наведении порядка на частных приусадебных участках, как в сельской местности, так и в городах.
Президент добавил, что в Белоруссии не должно оставаться пустующих и заброшенных земель. По его словам, белорусы должны прожить этот год достойно, создав нормальные условия для жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко объявил о назначении Сергея Глазьева госсекретарем Союзного государства, предложил Сергею Нарышкину «сверить часы» в условиях турбулентности, а также назвал истоки конфликта на Украине.