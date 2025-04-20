Лукашенко пообещал в этом году серьезно заняться наведением порядка в Белоруссии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Александр Лукашенко в ходе посещения храма в Толочине подчеркнул, что текущий год станет очень серьезным для наведения порядка в Белоруссии. Президент отметил, что некоторые лица, получившие немало помощи, не оправдали ожиданий, поэтому власти намерены жестко контролировать исполнение предписаний по благоустройству.

«Этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране», – заявил Лукашенко. Он также пояснил, что речь идет не только о наведении чистоты на улицах или высадке деревьев, но и о наведении порядка на частных приусадебных участках, как в сельской местности, так и в городах.

Президент добавил, что в Белоруссии не должно оставаться пустующих и заброшенных земель. По его словам, белорусы должны прожить этот год достойно, создав нормальные условия для жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко объявил о назначении Сергея Глазьева госсекретарем Союзного государства, предложил Сергею Нарышкину «сверить часы» в условиях турбулентности, а также назвал истоки конфликта на Украине.