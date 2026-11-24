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Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ у Дружковки
Минобороны показало видео уничтожения объектов ВСУ под Дружковкой
Командир взвода с позывным «Док» рассказал о том, как артиллерия и воздушная разведка уничтожают позиции ВСУ в районе Славянско-Краматорской агломерации.
Министерство обороны России опубликовало кадры работы артиллерийских расчетов в районе Дружковки, сообщает ведомство в Max.
По словам командира взвода с позывным «Док», артиллерия действует в тесной связке с воздушной разведкой. «Продавливаем оборону противника», – заявил он.
Удары наносятся по вражеским пунктам запуска БПЛА и скоплениям живой силы. Эти действия поддерживают наступление пехоты и позволяют методично взламывать эшелонированную оборону украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские операторы дронов уничтожили точки взлета украинских беспилотников в районе Дружковки и Краматорска.
Также российские военные взломали оборону ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации.
Кроме того, Министерство обороны оценило работу российских БПЛА в районе Дружковки фразой «маршрут перестроен, дальше – на свалку».