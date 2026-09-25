  • Новость часаПамфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп
    Оглашены итоги выборов в Госдуму девятого созыва
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    Эксперт раскритиковала реформу суда присяжных
    В новую Госдуму прошли 46 ветеранов СВО
    ЦИК заявил об отражении всех атак «киберсволочи»
    Си Цзиньпин и Трамп определили новые правила мировой политики
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    ВС России за неделю поразили 18 судов с вооружением для ВСУ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    20 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    6 комментариев
    25 сентября 2026, 12:59 • Новости дня

    ВС России разгромили базы украинских беспилотников в Краматорске

    Российские войска уничтожили точки взлета украинских дронов в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские операторы дронов уничтожают точки взлета украинских беспилотников в районах Алексеево-Дружковки, Дружковки и Краматорска в ДНР, рассказал командир взвода противодействия БПЛА 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным «Пионер».

    Бойцы 103-го мотострелкового полка активно подавляют активность противника в воздухе, передает РИА «Новости».

    Командир взвода противодействия БПЛА с позывным «Пионер» отметил высокую эффективность работы операторов в районах Алексеево-Дружковки, Дружковки и Краматорска.

    «Основные задачи у нас остаются теми же, что были в Константиновке. Это противодействие в воздухе, противодействие крупным БПЛА и уничтожение точек взлета в районах Алексеево-Дружковки, Дружковки и Краматорска», – заявил военнослужащий.

    Он пояснил, что расчеты выстраивают позиции для максимального сокращения подлетного времени. Военные постоянно контролируют перемещения вражеских аппаратов, своевременно предупреждая отряды снабжения об опасности.

    Кроме того, взвод регулярно оказывает поддержку артиллерийским подразделениям. Совместными усилиями они ликвидируют опорные пункты украинских войск и места базирования тяжелых дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе операторы беспилотников Южной группировки войск сожгли командные пункты дронов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.

    В июле российские артиллеристы ликвидировали 10 робототехнических комплексов в Краматорском районе.

    В июне военные поразили два центра управления беспилотниками украинской армии под Константиновкой.

    24 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало карту с текущей обстановкой в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике.

    Российские войска успешно продолжают уничтожение окруженной группировки украинской армии в городе Доброполье, одновременно развивая наступление на поселок Александровка в ДНР, отмечается в сообщении ведомства в Max. В Минобороны подчеркнули важность этого направления для полного освобождения Донбасса.

    «Соединения и воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой народной республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка», – сообщили в министерстве. Освобождение города создаст серьезную угрозу для Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, главного укрепрайона ВСУ в регионе.

    Доброполье служит мощным укрепленным районом и важным транспортным узлом для снабжения украинской армии со стороны Днепропетровской области. Установление контроля над городом позволит нарушить всю логистическую цепочку ВСУ в Донбассе и ускорить выход российских войск к границе ДНР.

    Украинское командование пытается деблокировать окруженную группировку, однако все атаки пресекаются. По данным министерства, противник ежедневно теряет от 30 до 50 военнослужащих в попытках прорвать кольцо.

    Напомним, российская армия блокировала крупную группировку украинских сил в Доброполье.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении российских войск на этот город с двух направлений.

    Вооруженные формирования Украины оставили несколько хорошо укрепленных ключевых позиций.

    Комментарии (9)
    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

    Комментарии (7)
    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



    Комментарии (2)
    25 сентября 2026, 08:11 • Новости дня
    ВС России ударили по местам сборки дронов и складам на Украине
    ВС России ударили по местам сборки дронов и складам на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по украинским военным объектам, включая склады с грузами двойного назначения в Одесской области и завод дронов под Киевом, сообщило Минобороны.

    В Киевской области, в населенном пункте Борисполь, поражено место сборки и хранения дронов компании «Файер Пойнт», указало ведомство в Max.

    На этой территории хранились двигатели «Хоневелл» TFE731, которые используются как силовые установки для крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    В Одесской области удары пришлись по двум логистическим центрам в Одессе и Нерубайском. Эти объекты занимались хранением и распределением грузов военного и двойного назначения, поступавших из европейских стран.

    В порту Рени поражена причальная инфраструктура и три хранилища с военным имуществом.

    Кроме того, во время перехода по морю был атакован сухогруз. Судно доставляло в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    Ранее ВС России в ходе удара по Киеву поразили телекоммуникационные центры, обеспечивавшие ВСУ связью и вычислениями.

    Несколько дней назад российские военные атаковали логистические центры и сухогруз с оружием в Одессе.

    Немногим ранее беспилотники уничтожили склад комплектующих компании «Файер Пойнт» в Киевской области.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал снижение массовости применения дронов ВСУ

    Полковник Матвийчук: Удары по Киеву снизят массовость применения дронов ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские удары по складам комплектующих для беспилотников и телекоммуникационным центрам в Киеве серьезно ослабят систему управления и массовое применение дронов ВСУ, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    «Киевстар» – это мобильная сеть, она давным-давно уже работает на ВСУ. Ее используют на передке, она закрытая, есть и открытые участки. Я думаю, что это будет, собственно говоря, удар по системе управления. А то, что уничтожены склады с промышленными объектами, такими как запчасти для «Хорнет» и тому подобное, я думаю, что это должно снизить массовость применения таких беспилотных летательных аппаратов», – заявил Матвийчук, передает «Лента. Ру».

    По словам эксперта, промышленность Киева и Киевской области постоянно находится под контролем российской армии. Как только противник пытается восстановить производство или сделать запасы, эти объекты сразу уничтожаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило о поражении телекоммуникационных узлов «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

    В начале сентября российские войска поразили логистический центр с комплектующими для дронов в Киевской области.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского «шмыгающим носом расчеловеченным персонажем»

    Захарова назвала Зеленского «расчеловеченным персонажем»

    Захарова назвала Зеленского «шмыгающим носом расчеловеченным персонажем»
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметила, что лидер киевского режима Владимир Зеленский превратился в «расчеловеченный персонаж» из того, на кого Запад когжа-то делал ставку.

    «То, что это уже такой расчеловеченный персонаж, я думаю, было видно всем. Бесконечно шмыгающий носом, понятно тоже, по каким причинам. Очевидно, что принимаются запрещенные препараты. Понятно, что обсценная лексика в отсутствие аргументации», – заявила дипломат «Вестям».

    Захарова напомнила, что когда-то западники рекрутировали Зеленского под предлогом того, что делают на него ставку, чтобы Украина, как они говорили,  процветала.

    «И вот в результате не только воспитали монстра. А вот, мне кажется, Зеленский в том виде, в котором он вчера подходил к Организации Объединенных Наций, вот именно так и выглядят те самые диктаторы, против которых западники борются. Вот конкретный портрет диктатора», – отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете», а также назвала украинскую власть сидящим на шее Запада иждивенцем.

    Советник президента России Елена Ямпольская сравнила Зеленского с бароном Мюнхгаузеном.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    ВС России за неделю поразили 18 доставлявших ВСУ западное вооружение судов
    ВС России за неделю поразили 18 доставлявших ВСУ западное вооружение судов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В течение недели российскими войсками поражены 18 морских судов, из них 15 сухогрузов и три танкера, сообщили в Минобороны.

    Все пораженные суда были задействованы в поставках западного вооружения, военной техники и топлива для нужд ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ).

    Утром в пятницу сообщалось, что российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по украинским военным объектам, включая склады с грузами двойного назначения в Одесской области.

    Ранее российские военные атаковали сухогруз с оружием в Одессе.

    Кроме того, Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 08:47 • Новости дня
    Мужчина погиб при массированной атаке беспилотников в Пермском крае

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки беспилотников на промышленный объект в Пермском крае погиб один человек, силы ПВО уничтожили 39 вражеских дронов, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

    Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в Max об окончании отражения массированной атаки беспилотников. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 39 дронов.

    «При атаке БПЛА от осколочных ранений погиб мужчина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», – заявил губернатор. В настоящее время продолжается ликвидация последствий налета на промышленный объект, где работают оперативные службы.

    Управление Роспотребнадзора осуществляет мониторинг качества воздуха. По предварительным данным, превышения допустимого уровня загрязняющих веществ не зафиксировано, угрозы для жителей нет. Глава региона призвал граждан соблюдать меры безопасности при введении режима «Беспилотная опасность» и не приближаться к обломкам сбитых аппаратов.

    В ходе атаки украинских беспилотников на Ульяновск пострадали двое несовершеннолетних.

    В Тульской области средства противовоздушной обороны уничтожили 33 дрона.

    Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области временно приостановил работу из-за налета.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» узнали о росте социального напряжения в Сумах

    В Сумах стало нарастать социальное напряжение

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали о нарастании соцнапряжения в Сумах, где в попытках мобилизовать убили местного жителя.

    «Растет социальное напряжение в г. Сумы. В городе массовые перебои с электроэнергией и водоснабжением. Кроме того, в ходе мобилизационных мероприятий убит местный житель», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом «Северяне» в Шосткинском районе продвинулись около Уланово и Толстодубово. В Краснопольском районе штурмовики продвинулись в посадках в районе Степок.

    В Сумском районе штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Хотени, Кияницы, Марьино и Малой Рыбицы.

    На Харьковском направлении после освобождения Бузово штурмовые подразделения группировки «Север» продвигаются вглубь котла. С внешней стороны окружения активно работали артиллерия и авиация.

    На Великобурлукском направлении штурмовики освободили Хижняково и продвинулись в районе Резниково на 300 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине шесть регионов остались без света из-за повреждений инфраструктуры. Украинские военные в Сумской области начали умирать от листериоза. ВС России пресекли все попытки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    ВС России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО
    ВС России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за прошедшую неделю продвинулись на всех направлениях, освободив 13 населенных пунктов.

    Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, говорится в канале Max Минобороны.

    На прошедшей неделе взяты под контроль Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково в Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения были пресечены.

    За минувшую неделю в этом районе противник потерял свыше 250 боевиков, семь бронемашин, артиллерийское орудие и пять наземных роботизированных комплексов.

    Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 212 кв. км территории и 12 населенных пунктов. Уничтожены более 960 военнослужащих, 23 бронемашины, 13 квадроциклов и 28 наземных роботизированных комплексов.

    Также в Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, артиллерийской бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1490 военнослужащих, 11 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    В течение недели в результате наступления подразделений группировки «Центр» освобождены Марьевка, Гулево и Доброполье (Малое) в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    В Доброполье подразделения 51-й армии, развивая наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города, продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии, все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

    С начала окружения в Доброполье было уничтожено свыше 170 боевиков и два пикапа.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2900 военнослужащих, 33 бронемашины, 11 орудий полевой артиллерии и 16 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

    Потери ВСУ на этом направлении за указанный период составили свыше 1510 военнослужащих, 13 бронемашин, из них пять американских бронетранспортеров М113, 13 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки на прошлой неделе улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1340 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, 10 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Зеленую Диброву и Светлую Долину в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1900 военнослужащих, восемь бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии.

    На прошедшей неделе подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ. Были уничтожены до 300 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777 и девять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину.

    Днем ранее ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново.

    А до этого они освободили харьковские Польную и Новоалександровку.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 04:20 • Новости дня
    Гутерреш обсудил с Лавровым глобальные последствия украинского конфликта

    Гутерреш обсудил с Лавровым последствия украинского конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым последствия украинского конфликта.

    «Сегодня генеральный секретарь встретился с господином Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Российской Федерации. Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили войну на Украине, в том числе ее глобальные последствия», – сообщили в офисе Гутерреша.

    В российском МИД добавили, что во время встречи с генсеком ООН Лавров потребовал пристального исследования инсценировки в Буче и вручил соответствующий доклад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса. Генсек ООН раскрыл прибыль западного бизнеса от конфликта на Украине. При этом МИД назвал позицию Гутерреша по Украине не имеющей значения.


    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 08:36 • Новости дня
    Российские военные встретили темнокожих наемников НАТО на Днепре

    Разведчики обнаружили англоязычных наемников ВСУ на островах в пойме Днепра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные в боях за острова на Днепре столкнулись с англоязычными наемниками из стран Североатлантического альянса, в том числе с темнокожими бойцами.

    Российские военнослужащие сталкивались с англоязычными наемниками из стран НАТО во время боев за острова в пойме Днепра на херсонском направлении, передает РИА «Новости».

    По словам офицера, среди них были и темнокожие бойцы.

    «Контингент туда разный заходил. Когда противник еще был там, там находились не только украинская армия. Языки разные слышали, бывали непонятные – как американский, английский. Какие-то там темнокожие люди бегали. Все это приходилось видеть. Да – из стран НАТО», – рассказал военнослужащий с позывным Дым.

    Островная зона в пойме Днепра представляет собой множество участков суши, разделенных протоками и заросших камышом. Боевые действия здесь носят очаговый характер: украинские военные пытаются скрытно высадиться на лодках, но российские силы пресекают эти попытки на подходе к воде. Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года, сейчас освобождено 75% территории региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики ликвидировали двух польских наемников на днепропетровском направлении.

    Около 5 тыс. иностранных боевиков сосредоточились в Харьковской области.

    При зачистке позиций в Богдановке бойцы обнаружили останки двух темнокожих мужчин без документов.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 05:30 • Новости дня
    CNN узнал о встрече Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером в Нью-Йорке

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, по данным источников CNN, встретился в четверг в Нью-Йорке с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Стороны встретились для обсуждения американо-российского сотрудничества и мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Источники CNN сообщили, что Дмитриев находился в Нью-Йорке для продолжения миротворческих усилий и российско-американского диалога после встречи президента России Владимира Путина с американскими посланниками, состоявшейся ранее в этом месяце.

    В среду госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН. А президент Трамп на этой неделе подтвердил свою уверенность в том, что стороны достигнут соглашения, несмотря на продолжающуюся войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев заявил о желании президента США вести диалог с Россией. При этом в РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 08:18 • Новости дня
    Дроны ВС России поразили логистические центры с европейским оружием под Одессой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные атаковали два логистических центра в Одесской области, где хранились поступившие из европейских стран грузы военного назначения, сообщило Минобороны.

    Удары наносились по двум логистическим центрам в Одессе и населенном пункте Нерубайское, указало ведомство в Max.

    На этих объектах хранились и распределялись военные грузы, поступавшие на Украину из европейских стран.

    Помимо этого, в порту Рени были поражены объекты причальной инфраструктуры. Также уничтожены три хранилища с военным имуществом, предназначенным для снабжения украинской армии.

    ВС России в ночь на пятницу провели серию ударов беспилотниками по украинским военным объектам, включая завод дронов под Киевом.

    В ночь на четверг российские военные поразили телекоммуникационные центры в Киеве.

    22 сентября российские военные поразили логистические центры «Пальма» и «Новая линия» в Одессе.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    Подаренная сослуживцами каска спасла жизнь российскому военному в бою

    Российский боец выжил при попадании осколка в висок благодаря подаренной каске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подаренная сослуживцами на день рождения каска через четыре дня спасла российскому военному жизнь во время боевого выхода на Днепропетровском направлении, рассказал военнослужащий группировки «Центр» Евгений Мечтаев.

    Подаренная сослуживцами на день рождения каска через четыре дня спасла российскому военному жизнь во время боевого выхода на Днепропетровском направлении, рассказал командир взвода 428-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии Евгений Мечтаев.

    Бойцу подарили каску всего за несколько дней до выхода. Во время штурма военнослужащий получил удар осколком в область виска, однако каска выдержала попадание, после чего сослуживцы смогли эвакуировать его, передает РИА «Новости».

    «Ему на день рождения за четыре дня до попадания пацаны подарили каску», – рассказал Евгений Мечтаев.

    Командир отметил, что после ранения военнослужащий выжил и впоследствии пришел в себя. Мечтаев добавил, что солдаты во время выполнения боевых задач молятся за себя и своих товарищей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автомат российского военнослужащего остановил осколок мины.

    Деревянный оберег защитил другого участника спецоперации от ранения.

    Стальной нагрудный жетон спас бойца от попадания украинской пули.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО
    ФСБ раскрыла схему получения «откатов» при закупках в структуре РЖД
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы воевать без США
    Британия сократила финансирование программы «Дома для Украины»
    Зарезавший священника в Польше украинец оказался бывшим военным
    ArcelorMittal отказалась возобновлять работу крупнейшего завода на Украине
    Названа причина смерти Марины Влади

    Минфин нашел новые источники доходов для бюджета

    Минфин определил параметры доходов и расходов федерального бюджета на три года вперед, предложив ряд решений для увеличения бюджетных поступлений и сохранения дефицита на стабильно низком уровне. В частности, компаниям, выигравшим от резкого роста мировых цен на свою продукцию, предстоит поделиться с государством сверхприбылью. Что еще подготовил Минфин? Подробности

    Перейти в раздел

    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

    Перейти в раздел

    Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России

    ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности

    Перейти в раздел

    Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп

    Украинская делегация в Нью-Йорке оказалась в ситуации, когда рушится примерно все. Даже самые надежные союзники предают Киев в тяжелое для него время, на глазах перерастающее в смутное. А особенно обидный удар по утопающему нанесла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: да как у нее вообще рука поднялась? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации