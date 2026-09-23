Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ складам горючего и объектам энергетики.

Кроме того, удары наносились по цехам производства БПЛА и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 868 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 244 127 беспилотников, 672 ЗРК, 31 010 танков и других бронемашин, 1780 боевых машин РСЗО, 36 547 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 638 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Утром в среду сообщалось, что ВС России нанесли групповые удары по Киеву и Одессе.

Накануне вечером ВС России поразили логистические центры и судно с оружием в Одессе.

В тот же день они поразили украинские цеха производства БПЛА.