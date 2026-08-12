FT: Вэнс потребовал от Зеленского прекратить атаки на объекты КТК в Черном море

Tекст: Вера Басилая

FT пишет, что Украина прекратила интенсивную кампанию ударов дронами по нефтяным танкерам, использующим критически важный порт Черного моря, после запроса в конце прошлого месяца со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Сообщается, что Вэнс предупредил Зеленского, чтобы Киев прекратил наносить удары по нероссийским судам, передает РИА «Новости».

Телефонный разговор между политиками состоялся 31 июля, и с тех пор Киев не атаковал танкеры около терминала КТК. Нефтепроводная система консорциума протяженностью 1,5 тыс. километров является основным маршрутом для Казахстана, обеспечивая более 80% экспорта страны на мировые рынки.

Ранее беспилотный летательный аппарат нанес удар по судну на выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума.

После этого Вашингтон потребовал от Киева ограничить нападения в данной акватории.

В итоге украинская сторона пообещала американским чиновникам не бить по инфраструктуре КТК.