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FT: Вэнс потребовал от Зеленского прекратить атаки на объекты КТК в Черном море
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Владимира Зеленского о необходимости прекратить атаки по нефтяным объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает Financial Times.
FT пишет, что Украина прекратила интенсивную кампанию ударов дронами по нефтяным танкерам, использующим критически важный порт Черного моря, после запроса в конце прошлого месяца со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Сообщается, что Вэнс предупредил Зеленского, чтобы Киев прекратил наносить удары по нероссийским судам, передает РИА «Новости».
Телефонный разговор между политиками состоялся 31 июля, и с тех пор Киев не атаковал танкеры около терминала КТК. Нефтепроводная система консорциума протяженностью 1,5 тыс. километров является основным маршрутом для Казахстана, обеспечивая более 80% экспорта страны на мировые рынки.
Ранее беспилотный летательный аппарат нанес удар по судну на выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума.
После этого Вашингтон потребовал от Киева ограничить нападения в данной акватории.
В итоге украинская сторона пообещала американским чиновникам не бить по инфраструктуре КТК.