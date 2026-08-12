WSJ: Трамп сменил самолет после предупреждения разведки Израиля

Tекст: Вера Басилая

Причиной принятия решения о смене самолета президентом США во время возвращения из Анкары в Вашингтон послужили экстренные данные от израильских спецслужб о возможной атаке с использованием переносных зенитно-ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

«Израиль проинформировал администрацию Трампа о разведанных, включавших данные об угрозе применения ПЗРК против борта номер один», – сообщает газета The Wall Street Journal.

Несмотря на предупреждение, несколько высокопоставленных советников, включая госсекретаря Марко Рубио, предпочли остаться в первоначальном президентском лайнере. Подобная тактика отвлечения внимания была применена впервые за время работы действующей администрации.

Степень достоверности полученной информации об угрозе нападения в итоге установить не удалось. Во время перелета ни один из правительственных самолетов не подвергся ракетному удару.

Ранее СМИ писали, что американские спецслужбы тайно пересадили президента США на военный самолет с помощью продуктового грузовика.

Израильская разведка передала Вашингтону предупреждение о подготовке Ираном покушения на американского лидера.

Власти Турции отказались комментировать информацию о секретной эвакуации политика из аэропорта Анкары.