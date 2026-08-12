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WSJ: Трамп сменил самолет после предупреждения разведки Израиля
Президент США Дональд Трамп был вынужден сменить борт при возвращении с июльского саммита НАТО в Турции из-за предупреждения разведки Израиля о возможном нападении при помощи ПЗРК.
Причиной принятия решения о смене самолета президентом США во время возвращения из Анкары в Вашингтон послужили экстренные данные от израильских спецслужб о возможной атаке с использованием переносных зенитно-ракетных комплексов, передает РИА «Новости».
«Израиль проинформировал администрацию Трампа о разведанных, включавших данные об угрозе применения ПЗРК против борта номер один», – сообщает газета The Wall Street Journal.
Несмотря на предупреждение, несколько высокопоставленных советников, включая госсекретаря Марко Рубио, предпочли остаться в первоначальном президентском лайнере. Подобная тактика отвлечения внимания была применена впервые за время работы действующей администрации.
Степень достоверности полученной информации об угрозе нападения в итоге установить не удалось. Во время перелета ни один из правительственных самолетов не подвергся ракетному удару.
Ранее СМИ писали, что американские спецслужбы тайно пересадили президента США на военный самолет с помощью продуктового грузовика.
Израильская разведка передала Вашингтону предупреждение о подготовке Ираном покушения на американского лидера.
Власти Турции отказались комментировать информацию о секретной эвакуации политика из аэропорта Анкары.