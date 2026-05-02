Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний

КНР ввела запрет на соблюдение санкций США против пяти нефтяных компаний

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство коммерции Китая издало постановление, запрещающее признавать и соблюдать санкции США против пяти китайских нефтяных компаний. В документе отмечается, что ограничения США, введенные за якобы торговлю иранской нефтью, являются неправомерным экстерриториальным применением американских мер. В частности, компания Hengli Petrochemical отдельно подчеркнула, что не имела деловых отношений с Ираном, сообщает РИА «Новости».

В заявлении министерства коммерции Китая говорится: «Соответствующие санкции США… не должны признаваться, исполняться или соблюдаться». Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь также заявил, что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы национальных компаний.

С 13 апреля в Китае действуют правила по противодействию необоснованным экстерриториальным мерам иностранных государств. Власти Китая ранее уже неоднократно подчеркивали, что Пекин решительно выступает против односторонних санкций и экстерриториального распространения законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердится факт поставок военного снаряжения Ирану.

Ранее китайские дипломаты заявили, что не передавали вооружения Тегерану. До этого МИД КНР также отрицал информацию о продаже Ирану противокорабельных ракет.



