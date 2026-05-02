Жители Подмосковья пожаловались на домашний интернет по «белым спискам»

Жители Подмосковья пожаловались на работу Wi-Fi по белым спискам

Tекст: Вера Басилая

Жительница Щелковского района Подмосковья Алена рассказала, что в праздничные дни домашний интернет от провайдера «Всем Wi-Fi» начал работать только по белым спискам. По ее словам, в службе поддержки компании ей сообщили, что ограничения будут действовать на протяжении всех майских праздников, и это связано с распоряжением «вышестоящего провайдера», а сама компания ответственности не несет.

Девушка отметила, что не была заранее уведомлена об ограничениях и не видела информации о подобных мерах для домашнего Wi-Fi в СМИ. Она подчеркнула, что теперь не может полноценно работать удаленно: «Я плачу за интернет, чтобы работать, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах».

В марте в московском регионе начали действовать белые списки интернет-сервисов и сайтов, куда вошли государственные ресурсы, банковские приложения, маркетплейсы, некоторые СМИ и транспортные сервисы. Всего в списке более 120 сервисов, которые доступны даже при ограничениях мобильного интернета. В Минцифры пояснили, что такие меры связаны с обеспечением безопасности на фоне атак беспилотников.

Ранее сообщалось, что московские провайдеры внедряют систему белых списков для домашнего интернета.

Минцифры назвало слухи о подобных ограничениях фейком.

Компания «Ростелеком» категорически опровергла информацию о переходе на доступ только к разрешенным ресурсам.