Минцифры опровергло введение «белых списков» для домашнего интернета

Минцифры назвало фейком информацию об ограничениях домашнего интернета в Москве

Tекст: Мария Иванова

Информация о якобы готовящихся ограничениях на сетях является ложной, поскольку в этом нет необходимости, передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что домашний интернет не представляет угрозы с точки зрения безопасности.

«Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из «белого списка» – фейк», – сказано в сообщении.

В министерстве пояснили, что при угрозах в ряде регионов точечно отключается только мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения вражеских беспилотников и помогают противостоять атакам.

Отключения не затрагивают проводные технологии, так как они не имеют отношения к управлению дронами.

Ранее СМИ сообщали, что московские интернет-провайдеры начали внедрять систему «белых списков» для домашнего интернета. Компания «Ростелеком» официально опровергла слухи об ограничениях доступа для пользователей.