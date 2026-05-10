Финский политик Мема осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема* вступился за словацкого премьера Роберта Фицо, решившего посетить парад Победы в Москве вместо празднования Дня Европы.
Канцлер Германии пригрозил Роберту Фицо серьезным разговором из-за решения посетить Москву в День Победы, и подобная риторика вызвала резкое осуждение, передает РИА «Новости».
«Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц – не один из них», – написал Мема* в соцсети.
Политик подчеркнул, что быть настоящим европейцем сегодня означает стремиться к дипломатическому диалогу с Москвой по украинскому вопросу. Разжигателей конфликта он назвал подлинными антиевропейцами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор из-за визита в Москву.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на данное заявление немецкого политика.
Между тем руководство Евросоюза начало поиск способов воздействия на словацкого премьера путем заморозки финансирования местных фермеров.
