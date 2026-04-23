Активист сообщил об усилении контроля за русскими в Латвии перед 9 мая

Власти Латвии усилили мониторинг русскоязычных перед Днем Победы
Власти Латвии значительно усилили контроль за русскоязычным населением накануне празднования Дня Победы, сообщает РИА «Новости». Один из латвийских общественных активистов рассказал агентству, что сотрудники правоохранительных органов проводят опросы среди русскоязычных, выясняя их отношение к Великой Отечественной войне и предупреждают об уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях.
«Перед 9 мая усиливают контроль или задают вопросы. В общем плане идет мониторинг постоянно, но в канун именно Дня Победы это усиливается в десятки раз. Вплоть до того, что активистов вызывают на беседы, объясняют, что этого делать нельзя. Сделаешь – попадаешь под такие и такие статьи уголовного кодекса», – заявил собеседник издания, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности.
По словам активиста, под особым надзором оказываются не только известные защитники советских памятников, но и обычные граждане, которые ранее проявляли интерес к празднику в социальных сетях или публиковали поздравления. Он подчеркнул, что латвийские власти официально не признают День Победы, называя его днем скорби, и разрешают возлагать цветы к памятникам советским солдатам только на братских могилах.
Ранее латвийская полиция завела уголовное дело за возложение цветов к демонтированному памятнику советским воинам.