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Сильное землетрясение произошло у побережья Приморского края
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали около поселка Ольга в Приморье
Сейсмологи зафиксировали мощные подземные толчки на глубине 343 километра недалеко от дальневосточного побережья.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,7 в Приморском крае, передает ТАСС.
Очаг сейсмического события залегал на значительной глубине, которая составила 343 километра под поверхностью земли. Специалисты уточнили, что эпицентр подземных толчков располагался в 33 километрах к юго-востоку от небольшого поселка Ольга, а также в 244 километрах северо-восточнее крупного портового города Находка, население которого превышает 100 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4 у побережья Приморского края.
Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Ирана.
До этого мощная стихия на Филиппинах унесла жизни 12 человек.