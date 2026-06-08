Мощное землетрясение на Филиппинах унесло жизни 12 человек

При землетрясении у берегов Минданао погибли 12 человек, пострадали более 200

Tекст: Мария Иванова

Число жертв сильного землетрясения на Филиппинах выросло до 12, пострадали более 200 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press и местных чиновников.

Толчки произошли в понедельник в 7.38 по местному времени, что соответствует 2.38 по московскому времени, у берегов острова Минданао на юге страны.

По данным европейских сейсмологов, первоначально магнитуда стихии оценивалась в 8,1, затем показатель пересмотрели до 7,8. Китайский сейсмологический центр сначала сообщил о магнитуде 8,2, но позже снизил оценку до 7,9. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин объявил угрозу цунами для побережья.

«Погибли по меньшей мере 12 человек, более 200 получили ранения», – говорится в сообщении агентства. Ранее речь шла о трех погибших, однако по мере поступления информации число жертв и пострадавших продолжает расти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами мощных подземных толчков у побережья Филиппин стали по меньшей мере три человека.

Ранее сообщалось, что жертвой стихийного бедствия у берегов филиппинского острова Минданао стал один человек.

В начале мая сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0 у берегов филиппинского острова Самар.