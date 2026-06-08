Землетрясение на Филиппинах унесло жизнь одного человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Жертвой стихийного бедствия у берегов филиппинского острова Минданао стал один человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Manila Times.

Изначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценивал магнитуду в 8,1, однако позже показатель снизили до 7,8.

Сильные подземные колебания нанесли урон местной инфраструктуре. Известно, что в результате природного катаклизма обрушились несколько зданий.

В октябре прошлого года жертвами землетрясения в филиппинской провинции Себу стали 60 человек.