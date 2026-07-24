Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
Пользователи по всему миру массово пожаловались на сбои PlayStation и Twitch
Около 13.55 по московскому времени десятки популярных зарубежных интернет-сервисов столкнулись с масштабными техническими неполадками, которые привели к массовым ошибкам соединения и авторизации.
Массовые перебои в работе популярных интернет-ресурсов начались около 13.55 по московскому времени, передает РИА «Новости».
По данным портала Downdetector, отслеживающего работу сайтов, проблемы коснулись сервисов PlayStation Network, Twitch, DoorDash, Reddit, AWS и Apple Pay.
Наибольшее число жалоб зафиксировано в США, где о неполадках PlayStation сообщили более 6,1 тыс. человек. На проблемы с DoorDash пожаловались три тысячи американцев, а трудности с доступом к Twitch испытали чуть менее одной тысячи пользователей.
Аналогичная ситуация наблюдается в европейских странах. В Германии зафиксировано свыше 6,2 тыс. отчетов о сбоях консольной сети и более 2,1 тыс. жалоб на стриминговую платформу. Трудности с подключением также затронули жителей Британии, Франции, Нидерландов, Италии, Испании и Японии.
Основные трудности связаны с ошибками при соединении с серверами и прохождении авторизации. Кроме того, юзеры массово фиксируют некорректную работу мобильных приложений и веб-версий платформ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Роскомнадзор опроверг информацию об искусственной блокировке видеосервиса Twitch в России.
В ноябре прошлого года сбой в работе американской компании Cloudflare затронул функционирование стриминговой платформы.
Летом прошлого года Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал неполадки на зарубежной инфраструктуре популярных онлайн-сервисов.