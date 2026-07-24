Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
Песков заявил об ожидании новых предложений США по Украине
Песков: Россия ждет новых предложений США по Украине
Москва готова рассмотреть очередные мирные инициативы американской стороны при условии их полного соответствия национальным интересам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил о готовности изучить свежие идеи Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
«Ждать новых предложений будем», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
При этом официальный представитель российского лидера обратил внимание на важный нюанс. По его словам, государство остается открытым для дальнейших обсуждений, однако любые выдвигаемые планы должны быть в первую очередь приемлемыми для российской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к участию в переговорном процессе.
Ранее он назвал политико-дипломатический путь основным вариантом выхода из конфликта.
При этом представитель Кремля обозначил национальные интересы главным приоритетом Москвы при посредничестве Вашингтона.