Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

Эксперт: Смена главкома ВСУ – поражение Зеленского

Политолог Скачко: Новый главком ВСУ Драпатый – человек тщеславный и беспринципный

Tекст: Олег Исайченко

«Михаилу Драпатому 43 года. Он выпускник Харьковского института танковых войск, кадровый офицер. Осенью 2024 года получил звание генерал-майора. С первых звездочек на погонах Драпатый являлся так называемым грантоедом», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Собеседник упомянул, что у нового главкома ВСУ характерная кличка – «палач».

«Это человек тщеславный, жестокий, беспринципный и циничный», – подчеркнул эксперт. На этом фоне он напомнил события весны 2014 года, когда Драпатый применял БМП-2 против мирных жителей Мариуполя. Скачко также указал, что в 2021 году на церемонии выпуска Национального университета обороны Украины посол Британии вручила Драпатому переходный меч королевы – как лучшему выпускнику оперативно-стратегического уровня.

До нынешнего назначения Драпатый занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ – это первое оперативное соединение, созданное на корпусной основе, продолжил политолог. «Зоной ответственности подразделения является Харьковская область, где сегодня наступают российские войска», – уточнил Скачко. Он допускает, что новый главком может попытаться провести «контрнаступ».

«Украинское руководство – для хотя бы частичного исправления медийной репутации армии – рискнет сосредоточить резервы и провести показательное наступление. Но исход, как мне кажется, известен заранее – все-таки фамилия главкома ВСУ довольно говорящая», – считает аналитик.

При этом он усомнился, что со сменой главнокомандующего и министра обороны конфликты между ними будут исчерпаны. Как напомнил спикер, экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров спорил по многим вопросам с Александром Сырским. «Теперь разногласия просто перенесены на новых исполнителей», – рассуждает Скачко.

Как бы то ни было, уволив Сырского, Зеленский потерпел политическое поражение, потому что фактически он уступил давлению улицы, считает политолог. «Требования протестующих корректировались: сначала они выступали против отставки Федорова, потом за смену главкома ВСУ и наконец за назначение Драпатого. То есть «картонный майдан» – абсолютно управляемая акция: люди выходили за зарплату и выступали за то, что им приказывали. Я думаю, протесты сойдут на нет в ближайшие дни. Все-таки содержать майданы – дело недешевое», – заключил Скачко.

Ранее Владимир Зеленский сообщил об увольнении главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского. Он выразил 60-летнему генералу благодарность «за сильные позиции Украины на фронте», а также «оборону Киева, харьковскую и курскую операции».

Сам Сырский заявил, что независимо от должности продолжит служить Украине. По его словам, за время командования изменения коснулись не только боевых действий, но и самой структуры армии. Экс-главком отметил, что украинская армия была переведена на корпусную структуру, а в штабы были назначены боевые офицеры. Принципом назначения на руководящие должности стало обязательное прохождение службы на фронте, добавил Сырский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала отставку главнокомандующего ВСУ. «Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, «как чудесно потрачены деньги, но надо еще»?» – отметила дипломат в своем Telegram-канале.

Увольнению Сырского предшествовал громкий политический скандал с уходом 35-летнего Михаила Федорова с поста министра обороны, произошедшим на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что должностные пертурбации стали результатом давнего конфликта между главкомом ВСУ и руководителем Минобороны.

Произошедшее вызвало волну митингов по всей Украине. Акции протеста прошли в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Полтаве, Луцке, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге. Сам Федоров поддержал протестующих. Он выразил надежду, что Зеленский «сдаст назад», «услышит народ» и передумает его увольнять.

«Украинский народ вышел не за конкретного министра. Украинский народ вышел, потому что, когда произошел перехват инициативы на поле боя и в небе, траекторию сломали», – заявил Федоров. Также он рассказал, что Сырский якобы блокировал все инициативы по изменениям в армии и сорвал реформу мобилизации.

«Сырский не готов открыто говорить обо всех проблемах. Но хочет ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в медиа некую кампанию», – детализировал Федоров. Газета ВЗГЛЯД писала, что уволить министра обороны Украины Зеленского заставили страх и жадность.

Зеленский заявлял, что предложил экс-министру обороны новый пост в правительстве страны, связанный с технологическим развитием. По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, речь может идти о должности вице-премьера по военным технологиям. Однако сам Федоров может планировать претендовать на пост президента Украины, сообщает Times. Его нынешние действия похожи на «предвыборную кампанию», говорится в статье.

Теперь же новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый, который ранее возглавлял украинские Объединенные силы. Зеленский уже обсудил с ним «реконфигурацию» генштаба. Стоит отметить, что назначенный руководитель вооруженными силами Украины объявлен в розыск в России по статье Уголовного кодекса, приводит РИА «Новости» выдержку из базы МВД.

В 2023 году Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах военный командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.