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Лавров анонсировал ответ России на участие США в наведении ракет ВСУ
Украинские ракеты не смогли бы полететь на российские регионы без прямого участия США в наведении, об ответе Москвы станет известно «в обозримом будущем», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Лавров прокомментировал обстрелы Севастополя и других регионов РФ со стороны Киева, и отметил, что «без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников, эти ракеты никуда бы не полетели», передает РИА «Новости».
«Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете», – подчеркнул глава МИД.
Он также отреагировал на заявления НАТО и США о том, что они не принимают участия в конфликте с Россией. «Это плохая мина при плохой игре, и они это прекрасно понимают», – отметил Лавров.
Ранее в Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России. Сенатор Константин Долгов сказал газете ВЗГЛЯД, что Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, и в преддверии американских выборов Штатам надо вновь поднять градус.