Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.5 комментариев
Силы ПВО России сбили более 2 тыс. беспилотников и четыре ракеты «Фламинго»
Средства противовоздушной обороны Российской Федерации за минувшие сутки сбили 2049 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», сообщило Минобороны.
Вооруженные силы нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах противника, а также местам хранения и запуска беспилотников, указало ведомство в Max.
Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял до 195 военнослужащих. Подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю в Харьковской области и ДНР, потери украинской стороны составили до 220 человек и одну боевую машину РСЗО «Град».
Бойцы Южной группировки заняли более выгодные рубежи, уничтожив свыше 175 военнослужащих противника. Группировка «Центр» продолжила активные наступательные действия, потери ВСУ в ее зоне ответственности достигли 330 человек и одного танка.
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, ликвидировав более 230 военнослужащих. Группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю в Запорожской области, где противник потерял до 15 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские силы противовоздушной обороны перехватили 1336 украинских беспилотников.
Расчет ударных дронов российской группировки войск «Север» уничтожил шесть единиц техники противника в Сумской области.
В четверг Минобороны сообщило о поражении формирований ВСУ в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.