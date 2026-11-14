Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией

Tекст: Андрей Резчиков

В ходе неформальной встречи в Дублине на этой неделе лидеры стран Европы отказались назначить главу евродипломатии Каю Каллас единым спецпосланником на мирных переговорах с Россией по Украине.

Накануне саммита Каллас заявила, что по договорам Евросоюза именно она должна представлять блок на переговорах с Москвой. Дипломат настаивала, что ЕС нужен один представитель с четким мандатом, а не несколько спецпосланников по примеру США.

По итогам встречи в Дублине глава Евросовета Антониу Кошта объяснил, почему Каллас получила отказ. «Базовые соглашения ЕС ясны. Председатель Европейского совета представляет Евросовет и представляет Евросоюз в сфере внешней политики и политики безопасности на уровне глав государств, а глава Еврокомиссии представляет Еврокомиссию, которая в свою очередь представляет страны Евросоюза на уровне глав государств в вопросах, связанных с делами Евросоюза», – сказал Кошта.

Эту позицию поддержала глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, которая резко заявила: «Мы сами решаем, кто будет нас представлять». По ее словам, 27 суверенных государств Евросоюза и его структуры сами определили, кого отправить на переговоры.

По данным издания La Repubblica, фон дер Ляйен предпочла назначить вместо Каллас в переговорную группу главу своего аппарата Бьорна Зайберта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры выступили против идеи единого посланника от Брюсселя. Они посчитали более эффективным формат с участием ведущих европейских держав, в который к Британии, Франции и Германии (формат E3) добавили Италию и Польшу (Е5). Таким образом, главную роль в вопросе возможных переговоров с Россией намерены играть крупнейшие государства региона, а не дипломатическое ведомство ЕС.

Сама Каллас признала, что в Москве не хотят видеть ее за столом переговоров, но связала это с тем, что Россия якобы боится «сильного переговорщика». В Москве на это ответили жесткой критикой. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидатура Каллас не устраивает никого из-за ее некомпетентности: «Ее вообще никто не хочет (видеть), но не потому, что она «жесткий переговорщик», а потому, что она просто глупая».

Ранее Москва отказывалась вести прямые переговоры с европейцами, но после визита на этой неделе в Москву спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера зять президента США написал в соцсетях, что «обе стороны договорились расширить следующий раунд переговоров, включив в него наших европейских партнеров». По словам Кушнера, это необходимо для обсуждения вопросов будущей европейской безопасности.

Москва пока не делала заявлений о готовящемся расширении формата переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об открытости Москвы к контактам, но назвал участие Европы лишь теоретическим и обусловленным рядом требований. По его словам, окончательное решение будет приниматься только после того, как Россия увидит «реальное намерение и готовность европейцев способствовать мирному процессу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте министерства заявила, что, насколько известно, тема включения европейцев в следующий раунд переговоров во время встречи с Уиткоффом и Кушнером в Москве вообще не обсуждалась.



По мнению экспертов, Евросоюз отказался от услуг Каллас на пока что гипотетических переговорах с Россией не только из-за ее некомпетентности, хотя этот фактор является самым значимым.

«Главная причина в том, что Евросоюз забежал вперед с учреждением этой должности и наделил человека, который ее занимает, статусом, фактически равным статусу председателя Еврокомиссии. Формально Каллас – первый заместитель, но с полномочиями, которые никак не пересекаются с Урсулой фон дер Ляйен. Каллас старается сохранить должность в том виде, в каком она досталась ей от Жозепа Борреля, потому что это важно для институтов ЕС», – поясняет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

При этом, по его словам, Каллас пытается говорить от имени всех 27 стран ЕС, но такого права у нее нет: страны Евросоюза сами занимаются своей внешней политикой, а глава евродипломатии может выступать лишь по очень узкому кругу вопросов, заранее согласованных со всеми государствами-членами. «Поэтому оба фактора – и ее позиция по России, и нежелание крупных стран уступать переговоры Брюсселю – исключительно важны», – подчеркнул политолог.

Этот эпизод, по мнению Ткаченко, ясно показывает, что

Европейский совет не доверяет Каллас и возглавляемому ею ведомству.

«Для некоторых вопросов вроде соглашений с Латинской Америкой или регулирования отношений в Средиземноморье она вполне подходила, поскольку решала технические задачи. Но вопрос России – это вопрос будущего Европейского Союза. Если ЕС проиграет России по всем статьям, не сможет поддержать Украину и будет вынужден учесть российские обеспокоенности в области безопасности, весь европейский проект как минимум заморозится, а может быть, и вообще разрушится. Поэтому европейские страны хотят управлять этим процессом в ручном режиме, а не отдавать свою судьбу Каллас. В дополнение у нее очень низкая квалификация, и она это множество раз подтверждала», – отметил собеседник.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер тоже подчеркивает, что Каллас в структурах ЕС не считают профессионалом.

«Она слишком простая для того, чтобы вести такие переговоры. Но есть и второй момент: европейцы вообще не хотят персонифицировать и персонализировать свое участие. Выбранный ими состав в значительной степени деперсонализирован. Каллас – это слишком много шума, слишком много реакций, слишком много всяких крючков, которые на это навешены. Поэтому они назначили чиновника из Еврокомиссии качестве руководителя и по одному представителю от каждой выбранной страны. Очень удобно: с одной стороны, ничего не решают, с другой – все, что надо, делают», – отметил эксперт.

При этом, по мнению Брутера, сегодня европейцы не нацелены на восстановление отношений с Россией. «Среди европейских представителей нет фигуры, которая могла бы согласовать общую позицию: Мерц – против, фон дер Ляйен – тоже против… Здесь нужно было действовать инициативным методом, но, к сожалению, этого не было», – добавил спикер.

С ним согласен и Ткаченко: он полагает, что поиск подходящих переговорщиков и отказ от кандидатуры Каллас сами по себе еще не означает желания европейцев восстанавливать отношения с Россией, хотя прежняя политика, согласно которой у ЕС не могло быть никаких отношений с Москвой, пока идет СВО, потерпела крах.

«Это признали даже в Германии, хотя именно немцы придумали в 2022 году дипломатическую изоляцию России и объявили предателями тех, кто будет разговаривать с Кремлем. Исключение составил президент Франции Эммануэль Макрон, сделавший один звонок в 2025 году. Но в целом жесткая политика проводилась четыре с половиной года. Сейчас она признана на официальном уровне тупиковой и неправильной.

О необходимости восстанавливать отношения с Россией говорят в Евросоюзе все, но пока европейцы не готовы наполнить этот процесс положительным содержанием.

Президент России на совещании по итогам переговоров в Абу-Даби и Москве сказал, что мы ждем, когда европейцы придут в себя и начнут вести серьезные переговоры», – напомнил политолог.

Эксперт предположил, что признаком реальной готовности ЕС к договоренностям с Москвой будет решение о разморозке золотовалютных резервов России или вообще полное снятие санкций.

«Если мы сейчас начнем с Евросоюзом нормальный диалог, это будет означать признание всех санкций. В Москве не спешат с восстановлением отношений, потому что хотят, чтобы европейцы сами догадались о необходимости отмены санкции. Только после этого мы начнем нормально общаться», – считает политолог.

Он напоминает, что Россия не выступает инициатором возобновления отношений с ЕС. «Путин всегда говорил, что если позвонят – поднимет трубку, но сам никому не звонит. То же самое в отношении всего Европейского Союза. Им сейчас нужно спасать Украину, восстанавливать энергетический рынок Европы. Поэтому они сами заинтересованы в общении с нами», – резюмировал Ткаченко.