В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.0 комментариев
Рогов заявил об усилении принудительной мобилизации священников УПЦ
Рогов: Массовая охота на священников УПЦ усилилась на Украине
Председатель комиссии ОП России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов заявил об усилении массовой принудительной мобилизации священников Украинской православной церкви (УПЦ).
«В комиссию поступает множество тревожной информации об усилении массовой охоты на священников канонической Украинской православной церкви на подконтрольной режиму Зеленского территории», – цитирует Рогова РИА «Новости».
По его словам, священнослужителей стараются силой мобилизовать и отправить на фронт, чтобы тем самым планомерно уничтожить православие. При этом авторитет церкви и веры на Украине остается высоким.
Рогов отметил, что на днях сотрудники военкоматов задержали настоятеля никопольского храма Иоанна Предтечи Олега Ефремова, воспитывающего ребенка с инвалидностью, и клирика Каменец-Подольской епархии УПЦ Михаила Шведа, у которого серьезные проблемы со здоровьем и четверо детей.
С 23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ Московского патриархата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудники украинского военкомата в Хмельницкой области задержали клирика Украинской православной церкви Михаила Шведа.
В начале месяца сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали настоятеля Покровского прихода канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области Михаила Одарича.
В прошлом месяце на западе Украины военкомы мобилизовали настоятеля Свято-Михайловского храма канонической УПЦ Сергея Синюка.