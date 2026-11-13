L'AntiDiplomatico: ЕС отверг обсуждение с Россией архитектуры безопасности

Tекст: Игорь Иножарский

Председатель Европейского совета Антониу Кошта и другие европейские политики отвергли идею пересмотра системы безопасности в рамках переговоров по Украине, пишет L'AntiDiplomatico со ссылкой на Financial Times.

«Европа располагала функционирующей архитектурой безопасности, пока она не была разрушена», – заявил Кошта на встрече с украинским руководством в Дублине. По его словам, европейским странам нет необходимости заново изобретать велосипед в вопросах обороны.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал счел ловушкой обсуждение вопросов безопасности континента в обмен на участие в консультациях. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула готовность к такому диалогу только после достижения мирного соглашения.

При этом спецпосланники избранного президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву попытались добиться согласия российской стороны на привлечение Европы к переговорному процессу, отмечает The New York Times.

Президент Владимир Путин в ответ предложил американской администрации выяснить у европейских союзников, хотят ли они мира или продолжения конфликта. Российские дипломаты ранее выдвинули инициативу заключения двусторонних пактов о ненападении со странами Европы для обеспечения гарантий безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию. Президент России Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков. Во вторник власти США выступили за прямое участие представителей Европы в будущих консультациях по разрешению конфликта.