В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
В Литве приговорили обвиняемого в «шпионаже на Россию»
В Литве обвиняемого в «шпионаже на Россию» гражданина приговорили к 8,5 года тюрьмы
Гражданина Литвы Эдуардаса Мановаса Шяуляйский окружной суд приговорил к 8,5 года лишения свободы, он обвинялся в «шпионаже в пользу России», сообщила генпрокуратура Литвы.
Мановасу 83 года, прокуратура заявила, что мужчина за вознаграждение долгое время собирал и передавал сведения военной разведке России, передает ТАСС.
Обвинение просило суд приговорить подсудимого к девяти годам заключения. Мужчина жаловался на здоровье, поэтому при оглашении приговора в зале суда отсутствовал.
Ранее после оглашения судом обвинительного акта Мановас частично свою вину признал.
Мановас вырос в России, куда во время сталинских репрессий был выслан с родителями, имеет российское гражданство, в Литву он вернулся 20 лет назад.
Ранее эстонский суд приговорил Андрея Макарова к 15 годам тюрьмы по обвинению в госизмене из-за передачи РФ данных о передвижениях военной техники в Латвии, а также в поджогах и слежке за гражданином России в Литве.