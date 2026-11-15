В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Российский боец сбил украинский дрон в Сумской области веткой сосны
Российский боец в Сумской области сбил украинский дрон на оптоволоконном управлении, накинув на его пропеллеры ветку от сосны, сообщил командир взвода БПЛА группировки войск «Север» с позывным Оптимист.
«Боец с позывным Веселый сбил украинский дрон на оптоволоконном управлении веткой от сосны, когда дрон пролетел мимо него. Понимая, что украинский оператор не заметил бойца, он не стал расходовать патроны и накинул на пропеллеры пролетавшего БПЛА ветку», – сказал Оптимист.
По словам командира взвода, дрон противника запутался в ветке и упал на землю, после чего был обнаружен и разминирован российскими военнослужащими, передает ТАСС.
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