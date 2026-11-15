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    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    15 ноября 2026, 05:33 • Новости дня

    Минпросвещения указало рекомендованные даты зимних каникул у школьников

    Минпросвещения рекомендовало школам назначить каникулы с 31 декабря по 10 января

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения рекомендовало общеобразовательным организациям провести зимние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

    Школы вправе либо полностью использовать предложенный Минпросвещения график, либо разработать собственный с учетом региональных и этнокультурных традиций и плановых мероприятий, передает РИА «Новости».

    «Зимние каникулы традиционно приходятся на период празднования Нового года. Это время важно провести в кругу семьи, наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы для продолжения учебы», – заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

    В Минпросвещения напомнили, что осенние школьные каникулы в текущем учебном году уже прошли в период с 26 октября по 3 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сообщалось, что общая продолжительность каникул у российских школьников, обучающихся по четвертям, составила 126 дней, на один день меньше прошлогоднего показателя.

    В сентябре Кравцов заявил о необходимости устанавливать продолжительность осенних, зимних и весенних школьных каникул не менее девяти дней.

    Кравцов сообщил о введении дополнительных февральских каникул для первоклассников в учебном году 2026/2027.

    14 ноября 2026, 10:05 • Новости дня
    Лантратова рассказала об увеличении единого пособия на детей

    Госдума: Единое пособие на детей в 2027 году проиндексируют на 6,8%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единое пособие на детей с 1 января 2027 года будет проиндексировано на 6,8% в автоматическом режиме, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

    «С 1 января 2027 года единое пособие проиндексируют на 6,8%. Никаких заявлений писать не нужно, все произойдет автоматически. Если вы уже получаете пособие, то с нового года вам просто будут платить больше», – заявила Лантратова ТАСС.

    Парламентарий добавила, что право на получение единого пособия возникает у семей, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. Она пояснила, что фонд анализирует уровень доходов, имущества и причины, по которым члены семьи не получают заработок.

    Единое пособие – это социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и беременных, вставших на учет до 12-й недели. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минтруд предложил увеличить минимальный доход для получения единого пособия до десяти МРОТ в год.

    Также министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об охвате едиными пособиями порядка 8 млн детей в 2027 году.

    Кроме того, Минтруд анонсировал увеличение размера единого пособия на 6,8% с начала 2027 года.

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    14 ноября 2026, 00:03 • Новости дня
    Евродепутаты массово покинули зал во время выступления Каллас

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Европейского парламента массово покинули зал заседаний во время речи главы евродипломатии Каи Каллас о якобы депортации детей с Украины в Россию, сообщил евродепутат от Словакии Любош Блага.

    «Никто никаких детей не похищал. Русские эвакуировали детей из зон боевых действий. И в большинстве случаев речь шла о русских детях, ведь мы говорим о регионе Донбасса», – заявил Блага в Telegram.

    Он пояснил причину голосования против очередной антироссийской резолюции Европарламента. По словам депутата, документ лишь использует тему детей в интересах либеральной пропаганды и направлен на подавление сторонников мира в Европе. Блага добавил об ответственности авторов подобных инициатив за затягивание конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у Каллас перспектив стать переговорщиком от Европы из-за ее глупости.

    В прошлом месяце посольство России в Словакии опровергло заявления местных средств массовой информации о якобы депортации украинских детей.

    В сентябре Блага обвинил Каллас в превращении Европейского союза в военную машину.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 19:44 • Новости дня
    ФИПИ утвердил структуру заданий ЕГЭ в 2027 году

    ФИПИ утвердил структуру и содержание заданий ЕГЭ-2027

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) утвердил документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2027 году, сообщили в Рособрнадзоре.

    ФИПИ опубликовал на своем сайте утвержденные документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ в 2027 году, сообщает Рособрнадзор в Max.

    Отмечается, что проекты были опубликованы в конце августа и доработаны по итогам общественно-профессионального обсуждения. В ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой и профильной математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии изменения отсутствуют. В ЕГЭ по информатике упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности.

    В экзамен по истории внесены изменения в рамках синхронизации с федеральной образовательной программой и государственными учебниками. Общее число заданий увеличено с 21 до 22 за счет добавления задания на работу с историческим источником по всеобщей истории, максимальный первичный балл вырос с 42 до 43.

    До конца ноября ФИПИ планирует разместить для обсуждения перспективные модели КИМ по ряду предметов для использования в последующие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Рособрнадзор анонсировал запуск тренажера для подготовки к ЕГЭ на портале госуслуг.

    Ранее Рособрнадзор назвал даты проведения основного этапа ЕГЭ в 2027 году и сообщил о планах полного перевода ЕГЭ на отечественное программное обеспечение.

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    13 ноября 2026, 20:16 • Новости дня
    ЦБ рекомендовал банкам информировать родителей о заключении договоров с детьми
    ЦБ рекомендовал банкам информировать родителей о заключении договоров с детьми
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России рекомендовал кредитным организациям уведомлять родителей о заключении договоров с несовершеннолетними клиентами разными способами, а не только при личном обращении законных представителей в подразделение.

    Такая мера должна предотвратить вовлечение несовершеннолетних клиентов в совершение финансовых операций в противоправных целях, передает РИА «Новости». Кроме того, Банк России предложил предоставить законному представителю возможность установить лимит по операциям ребенка, о котором банк будет информировать, а также отказаться от такого информирования.

    В настоящее время дети до 14 лет не могут самостоятельно открывать счет в банке. Это могут сделать за них родители. Подростки с 14 до 18 лет вправе открывать счет при наличии письменного согласия законных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Банк России предупредил об активном привлечении российских подростков к схемам вывода и обналичивания похищенных средств.

    В сентябре пресс-служба Банка России заявила об особой уязвимости подростков перед мошенниками.

    В прошлом году Банк России представил новые рекомендации для банков по предотвращению вовлечения подростков в незаконные финансовые операции.

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    13 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    В Минпросвещения раскрыли содержание новых учебников по русскому языку

    Минпросвещения: В новые учебники по русскому языку войдут задания на эссе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В единые учебники по русскому языку для 10-11-х классов включат задания на написание эссе и размышлений, сообщила эксперт Минпросвещения Марина Бабурина.

    «Учебники предполагают творческий подход в преподавании предмета. Значительная часть заданий включает написание мини-текстов, эссе, размышлений по разным темам. Это не просто тренировка орфографических и пунктуационных навыков, хотя задания «впишите, вставьте пропущенные буквы» в учебниках тоже есть», – цитирует Бабурину РИА «Новости».

    Она отметила, что современная методика направлена на обеспечение преемственности культурных ценностей и национального менталитета, а также на учет особенностей восприятия информации учениками цифровой эпохи.

    По словам эксперта, в учебниках представлен широкий спектр заданий нового типа. С одной стороны, они готовят к экзаменам, с другой – формируют орфографические навыки, а с третьей – развивают самостоятельное мышление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о начале апробации единых государственных учебников по русскому языку и литературе для 10–11-х классов с 1 января 2027 года.

    В начале месяца появление единых учебников анонсировали в колледжах и техникумах.

    В прошлом месяце Минпросвещения объявило о разработке единых учебников по всем предметам школьной программы.

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    12 ноября 2026, 23:35 • Новости дня
    При пожаре на востоке Москвы погибли двое детей и взрослый

    При пожаре в доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей, сообщило Главное управление МЧС России по городу.

    Возгорание личных вещей и мебели произошло в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Алтайская, д. 6 на востоке Москвы.

    С вышележащих этажей были спасены 11 человек, в том числе пятеро детей. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

    «К сожалению, погибли три человека, в том числе двое детей», – говорится в сообщении ведомства.

    Позже стало известно, что по факту гибели трех человек в результате пожара на востоке Москвы возбуждено уголовное дело.

    «Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц)», - сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два человека погибли при пожаре на западе Москвы. В октябре сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на Новинском бульваре. Также три человека были спасены при пожаре в квартире жилого дома в Игарском проезде на северо-востоке столицы.

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    13 ноября 2026, 21:58 • Новости дня
    Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье

    МЧС: Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Домодедово

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В подмосковном городском округе Домодедово при пожаре в частном жилом доме погиб годовалый ребенок, сообщило Главное управление МЧС по региону.

    Возгорание произошло в садовом некоммерческом товариществе «Пеленг-Борисово». К моменту прибытия пожарных дом горел по всей площади. В ходе тушения была установлена гибель ребенка 2023 года рождения, сообщает МЧС по Московской области в Max.

    По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы бытового электрообогревателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей.

    В понедельник в результате возгорания в жилом доме в поселке Камарчага Красноярского края погибли женщина и двое малолетних детей.

    В октябре ребенок и пожилая женщина погибли при пожаре в доме многодетной семьи в городе Скопине Рязанской области.

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    14 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    Подросток в Кузбассе поджег шкаф на железной дороге по заданию из чат-бота

    В Кузбассе подросток поджег ж/д шкаф связи по заданию из бота для знакомств

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новокузнецке 15-летний подросток поджег шкаф магистральной связи на Западно-Сибирской железной дороге по заданию, полученному через чат-бот для знакомств в Telegram.

    В Новокузнецке 15-летний подросток совершил поджог шкафа магистральной связи на перегоне станций Новокузнецк – Новокузнецк-Восточный Западно-Сибирской железной дороги, передает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

    На допросе молодой человек рассказал, что его вовлекли в совершение преступления через чат-бот для знакомств «Дайвинчик» в мессенджере Telegram. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, однако для несовершеннолетних срок не может превышать 10 лет.

    Обвиняемого задержали сотрудники регионального управления ФСБ и транспортной полиции. По решению суда в качестве меры пресечения подростку назначен запрет определенных действий. Расследование продолжается.

    Следователи подчеркнули, что это не первая попытка привлечения молодежи к противоправной деятельности через упомянутый чат-бот. В ведомстве призвали граждан немедленно обращаться в правоохранительные органы при получении подозрительных заданий и напомнили, что добровольный отказ от участия в преступлении освобождает от уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о направлении в суд уголовного дела в отношении троих подростков, обвиняемых в госизмене и диверсии после поджога релейного шкафа в Новосибирской области.

    В тот же день суд в Алтайском крае приговорил 21-летнего жителя Рубцовска к 12 годам лишения свободы за совершение диверсий на двух базовых станциях сотовой связи.

     В четверг суд в Башкирии назначил 21-летнему студенту наказание в виде 16 лет и шести месяцев лишения свободы за государственную измену и диверсии на объектах сотовой связи в Уфе по заданию украинских спецслужб.

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    13 ноября 2026, 16:47 • Новости дня
    Львова-Белова рассказала о способах вовлечения подростков в преступность

    Львова-Белова заявила о новых способах вовлечения подростков в преступность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Способы вовлечения подростков в преступность постоянно меняются, злоумышленники активно используют интернет-технологии и психологическое давление, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Статистика подростковой преступности вызывает тревогу. Видим, что способы вовлечения ребят в опасные ситуации постоянно меняются, активно используются интернет-технологии», – написала детский омбудсмен в своем канале в Max.

    На встрече с председателем комитета Госдумы по информационной политике Сергеем Боярским Львова-Белова обсудила предотвращение рисков вовлечения несовершеннолетних в преступные схемы, такие как интернет-мошенничество и дропперство. Детям предлагают передавать банковские карты, оформлять сим-карты и предоставлять доступ к аккаунтам.

    Злоумышленники также используют психологическое давление, манипулируя страхом за близких. Омбудсмен подчеркнула необходимость снижения рисков распространения деструктивного контента с помощью понятных правовых механизмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Львова-Белова анонсировала создание центра профилактики киберпреступлений против детей на базе аппарата омбудсмена.

    Главный редактор издания Runet Владимир Зыков рассказал об использовании мошенниками страха ребенка перед взрослыми для вовлечения в преступления.

    В сентябре Львова-Белова привела в пример попавшего в тюрьму после попытки заработать на лечение отца подростка.

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    14 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    ОП объяснила обязанности пограничников при отказе ребенку в выезде

    ОП: Пограничники обязаны содействовать не пропущенным через границу детям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники пограничных органов ФСБ России обязаны оказывать содействие детям, которых не пропустили через государственную границу, заявил заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров.

    По словам Машарова, в случае отказа ребенку в выезде необходимо уточнить причину, избегать паники и конфликтов, а затем связаться с территориальным управлением пограничной службы ФСБ и сообщить детали рейса, передает ТАСС.

    «Пограничной службой ФСБ России дано указание сотрудникам пограничных органов оказывать всяческое содействие не пропущенным через государственную границу несовершеннолетним гражданам. В том числе в отправке в сопровождении с их представителями по обратному маршруту», – сообщил он.

    Кроме того, пограничники обязаны проинформировать родителей и предоставить ребенку место для ожидания. Родителям, которые уже находятся за рубежом, следует обращаться в российское консульство.

    Машаров также напомнил, что с 1 января 2027 года детям до 14 лет потребуется собственный загранпаспорт для выезда за рубеж, так как записи в паспорта родителей вноситься больше не будут. Ранее выданные документы останутся действительными до конца срока. Во избежание проблем в поездках эксперт порекомендовал иметь при себе документы, подтверждающие родство или права на опеку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба МВД сообщила о причинах отказа россиянам в выдаче загранпаспорта.

    Миграционная служба МВД перечислила документы для подтверждения наличия российского гражданства у детей в возрасте до 14 лет.

    Зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров заявил о необходимости личного загранпаспорта для выезда детей за пределы России с 1 января 2027 года.

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    12 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Сооснователя «Империи гусей» обвинили в развратных действиях против детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыканту из Москвы предъявлено обвинение в развратных действиях и иных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

    По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней в салоне своего автомобиля в подмосковном Жуковском. В том же месяце в квартире в Екатеринбурге он совершил развратные действия в отношении другой знакомой девочки, передает РИА «Новости».

    «28-летнему музыканту из столицы предъявлено обвинение в совершении развратных действий, а также иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних», – заявила Врадий.

    В правоохранительных органах агентству уточнили, что речь идет об Алексее Кузьмине из группы «Империя гусей». В настоящее время обвиняемый арестован, расследование уголовного дела находится на завершающем этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственное управление СК по Свердловской области предъявило обвинения в хулиганстве двум мужчинам за избиение троих подростков-инвалидов в Екатеринбурге.

    В Карпинске Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти подростка от вдыхания паров газа.

    В июле Следственный комитет начал расследование уголовных дел в отношении участников сообщества «Империя гусей».

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    13 ноября 2026, 18:50 • Новости дня
    Минпросвещения сообщило о резком сокращении числа воспитанников детдомов

    Численность воспитанников детских домов в России снизилась в четыре раза за 15 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России за последние 15 лет число воспитанников детских домов сократилось почти в четыре раза, составив 26,4 тыс. детей, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

    «За последние 15 лет в России общая численность детей-сирот сократилась почти в два раза – с 522 711 до 317 052 детей. Численность воспитанников детских домов снизилась почти в четыре раза – с 105 945 до 26 406 детей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что такая положительная динамика достигнута благодаря слаженной работе профильных ведомств и последовательной политике сохранения ребенка в кровной семье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе руководитель Фонда защиты детей, детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о сокращении количества детей в федеральном банке данных сирот почти на 60% за десять лет.

    В июне она представила президенту Владимиру Путину новый рейтинг российских регионов по ситуации с социальным сиротством.

    Тогда же уполномоченный при президенте по правам ребенка отметила снижение числа детей в детских домах и приютах в России с 60 тыс. до 49 тыс. за два года.

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    13 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Мурашко анонсировал переоснащение 186 детских больниц по всей России

    Мурашко: В России модернизируют 186 детских больниц за 57 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках национального проекта «Семья» в России пройдет модернизация 186 детских больниц, на которую выделено 57 млрд рублей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ставрополь.

    «В рамках нацпроекта «Семья» сегодня переоснащаются 186 детских больниц в целом по стране, на эти мероприятия предусмотрено 57 млрд рублей. В этом году будет переоснащено 26 детских больниц», – цитирует министра ТАСС.

    В пятницу в Ставрополе открыли новый шестиэтажный корпус краевой детской клинической больницы с современным оборудованием. Это позволит расширить объем и виды медицинской помощи детям.

    Мурашко отметил, что проекты по материнству и детству охватывают всю страну, а не отдельные регионы. По его словам, женщина, принимающая решение о рождении ребенка, должна понимать, что государство создало все условия для оказания необходимой помощи в случае заболеваний или травм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пресс-служба Минздрава сообщила о планах ежегодно направлять свыше 12 млрд рублей на поддержку программы родовых сертификатов.

    В августе заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова анонсировала обследование младенцев на шесть новых сложных наследственных заболеваний.

    В апреле председатель комиссии «Единой России» по защите материнства Анна Кузнецова рассказала о планах модернизировать более 500 детских поликлиник до 2030 года.

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    12 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

    Шуваев: При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе поселка Комсомольский Белгородского округа украинский беспилотник атаковал автомобиль, погибла 12-летняя девочка, ее мать получила осколочное ранение головы, сообщил губернатор Александр Шуваев.

    «Случилось самое страшное – 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего ребенка», – написал губернатор в своем канале в Мах.

    По его словам, мама девочки госпитализирована в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Транспортное средство разбито.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оперативный штаб региона также сообщил о гибели мирного жителя в результате детонации двух украинских беспилотников в селе Мощеное Белгородской области.

    В среду при атаках украинских беспилотников в приграничных районах региона один мирный житель погиб и еще двое получили ранения.

    В воскресенье Шуваев сообщил о гибели еще одного мирного жителя при массированных атаках ВСУ.

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    13 ноября 2026, 18:23 • Новости дня
    Минпросвещения предложило изменить принципы работы органов опеки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство просвещения разработало новые законопроекты для совершенствования деятельности органов опеки и попечительства, а также создания условий для сохранения детей в кровных семьях.

    Ведомство предложило новые меры по улучшению работы системы опеки, включая создание в детских домах условий, максимально приближенных к семейным, сообщает РИА «Новости».

    Среди ключевых направлений работы заявлены сохранение ребенка в кровной семье, сопровождение оставшихся без попечения родителей детей и семей, которые взяли их на воспитание. Кроме того, особое внимание будет уделяться помощи выпускникам детских домов в социализации и подготовке кандидатов в усыновители для детей, которых сложнее всего устроить в семью.

    Опубликованные на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документы предусматривают переход к региональной структуре органов опеки без передачи полномочий муниципалитетам. Впервые на законодательном уровне планируется закрепить единые порядки и стандарты документов. Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 января 2028 года, а переходный период для регионов продлится до конца 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минтруд предложил учитывать обороты по банковским счетам при назначении единого пособия на детей.

    В сентябре глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил о планах обновить федеральную программу дошкольного образования.

    Ранее Министерство просвещения подготовило законопроект об упрощении и ускорении процедуры оформления опеки.

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    Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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