Минпросвещения указало рекомендованные даты зимних каникул у школьников

Минпросвещения рекомендовало школам назначить каникулы с 31 декабря по 10 января

Tекст: Антон Антонов

Школы вправе либо полностью использовать предложенный Минпросвещения график, либо разработать собственный с учетом региональных и этнокультурных традиций и плановых мероприятий, передает РИА «Новости».

«Зимние каникулы традиционно приходятся на период празднования Нового года. Это время важно провести в кругу семьи, наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы для продолжения учебы», – заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

В Минпросвещения напомнили, что осенние школьные каникулы в текущем учебном году уже прошли в период с 26 октября по 3 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сообщалось, что общая продолжительность каникул у российских школьников, обучающихся по четвертям, составила 126 дней, на один день меньше прошлогоднего показателя.

В сентябре Кравцов заявил о необходимости устанавливать продолжительность осенних, зимних и весенних школьных каникул не менее девяти дней.

Кравцов сообщил о введении дополнительных февральских каникул для первоклассников в учебном году 2026/2027.