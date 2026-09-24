Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.2 комментария
Минздрав сообщил о выделении более 12 млрд рублей на родовые сертификаты
В ближайшие три года власти России направят свыше 12 млрд рублей ежегодно на поддержку программы родовых сертификатов для беременных женщин, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Ежегодно на реализацию программы родовых сертификатов в России планируется выделять более 12 млрд рублей в течение трех лет, передает РИА «Новости». Средства заложены в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
«Особое внимание в бюджете уделено поддержке материнства – на реализацию программы родовых сертификатов на протяжении трех лет ежегодно будет направляться свыше 12 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе Минздрава.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов заложило в бюджет на ближайшие три года 10 трлн рублей на повышение рождаемости.
Власти предусмотрели свыше 94 млрд рублей на развитие инфраструктуры детских больниц и перинатальных центров.
Президент России Владимир Путин продлил программу материнского капитала до конца 2030 года.