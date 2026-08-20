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    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    15 комментариев
    20 августа 2026, 14:23 • Новости дня

    Минздрав сообщил о снижении потребления алкоголя и табака среди молодежи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские подростки и студенты начали реже употреблять алкогольные напитки и никотиносодержащую продукцию, при этом взрослые женщины стали курить чаще мужчин, отметили в Минздраве.

    Российская молодежь стала реже пить алкоголь и курить. Об этом рассказал ТАСС главный внештатный детский специалист хирург Минздрава России Дмитрий Морозов.

    «Динамика положительная в последние годы есть. Во-первых, подростковое поколение, подростки или молодые люди, посмотрите, как снизилось употребление алкоголя. Абсолютно точно. И не только в топовых университетах среди студенчества, везде молодежь стала меньше выпивать. То же самое с курением», – заявил специалист на пресс-конференции.

    При этом Морозов отметил, что, по его мнению, женщины стали курить чаще мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 63% российских подростков негативно относятся к курению и употреблению алкоголя.

    Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил о заметном сокращении потребления табачной продукции в стране. А глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о снижении потребления спиртного россиянами в 1,7 раза за 16 лет.

    17 августа 2026, 18:18 • Новости дня
    Исследование: Пользующиеся гаджетами дети вырастают более умными

    Ученые Университета Ювяскюля выяснили влияние гаджетов на ум детей

    Исследование: Пользующиеся гаджетами дети вырастают более умными
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Финские ученые обнаружили неожиданную связь между использованием электронных устройств в детстве и когнитивными способностями в подростковом возрасте. В рамках восьмилетнего наблюдения исследователи выяснили, что дети, которые проводили со смартфоном больше времени, впоследствии демонстрировали более высокие показатели когнитивной обработки информации.

    Исследование провели специалисты Университета Ювяскюля в рамках проекта PANIC, посвященного физической активности и питанию детей. Его результаты опубликованы в научном журнале Pediatric Exercise Science. В исследовании приняли участие 260 детей – 124 девочки и 136 мальчиков. Средний возраст подростков на момент оценки составил 15,8 года.

    Ученые изучали физическую активность, малоподвижное поведение и использование электронных устройств с детства до подросткового возраста. Затем специалисты оценили внимание, способность к обучению и рабочую память участников с помощью тестов CogState. Выяснилось, что чем больше времени в детстве испытуемые проводили за экранами, тем лучшие когнитивные показатели обработки информации они показали в подростковом возрасте.

    При этом авторы работы подчеркивают, что результаты не доказывают прямого влияния гаджетов на развитие когнитивных способностей. Исследователи считают, что важную роль может играть содержание цифровых занятий. Использование приложений и программ, которые требуют решения задач, обучения, творчества и активного мышления, потенциально способно объяснить обнаруженную взаимосвязь.

    «Полученные результаты показывают, что экранное время может поддерживать когнитивную обработку у детей и подростков. Предположительно, здесь важно то, чем именно они занимаются, проводя время с гаджетами», – заявил исследователь Университета Ювяскюля Петри Яланко. По его словам, родителям и педагогам стоит поощрять такое использование электронных устройств, которое способствует «активному мышлению, решению проблем, творчеству и обучению».

    Связь между физической активностью и интеллектом оказалась сложнее. У девочек легкие физические нагрузки улучшали рабочую память, а у мальчиков аналогичный эффект давали занятия спортом под руководством тренера.

    Одновременно ученые получили неожиданный результат при изучении самостоятельной физической активности. Более низкий уровень самостоятельных занятий спортом или другой двигательной активности оказался связан с лучшими показателями когнитивной обработки в подростковом возрасте.

    «Мы не должны рассматривать экранное время исключительно как вредное явление, а должны искать баланс между физической активностью и экранным временем, которое способствует активному мышлению», – подчеркнул Яланко.

    Авторы работы отдельно отмечают, что исследование выявило статистические взаимосвязи, но не установило причинно-следственную связь. Иными словами, ученые пока не могут утверждать, что длительное использование гаджетов непосредственно улучшает когнитивные способности подростков. Для более точного определения влияния цифровой активности и различных видов физических нагрузок потребуются дополнительные интервенционные исследования. Ученые также намерены подробнее изучить возможные различия между мальчиками и девочками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зарубежные нейробиологи зафиксировали снижение когнитивных способностей у поколения зумеров из-за обилия цифровых технологий.

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    18 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Минпросвещения назвало максимальное количество уроков в день для школьников

    Минпросвещения установило максимум для старшеклассников в семь уроков в день

    Минпросвещения назвало максимальное количество уроков в день для школьников
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Новые методические рекомендации Минпросвещения определили допустимую учебную нагрузку для всех классов в школе, сообщают информационные агентства.

    Максимальная учебная нагрузка в начальной и средней школе строго нормирована по классам и времени года. Для первоклассников в сентябре и октябре допускается не более трех уроков в день продолжительностью по 35 минут каждый, передает РИА «Новости».

    В ноябре и декабре первоклассники могут посещать уже по четыре урока по 35 минут, а с января по май – по четыре урока по 40 минут. Один раз в неделю допускается пятый урок за счет включения в расписание физкультуры.

    Для учеников со второго по четвертый класс максимально допустимая нагрузка составляет пять уроков в день, при этом раз в неделю возможно шесть уроков за счет урока физкультуры. В пятых и шестых классах устанавливается предел в шесть уроков в день, а для семи–11-х классов – максимум семь уроков в день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения в методических рекомендациях установило продолжительность уроков для первоклассников в первом полугодии не более 35 минут, а во втором 40 минут.

    Минпросвещения с 1 сентября 2026 года исключило домашние задания из учебного плана первых классов.

    Новый приказ Министерства просвещения с 1 сентября 2025 года установил единые нормативы недельной учебной нагрузки для всех школьных классов.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    18 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    В Одессе военком пытался душить бросавшего в микроавтобус ТЦК камни мальчика
    В Одессе военком пытался душить бросавшего в микроавтобус ТЦК камни мальчика
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) схватил за шею и начал душить несовершеннолетнего, который бросал камни в микроавтобус ТЦК.

    В Одессе произошел инцидент с участием сотрудника территориального центра комплектования и несовершеннолетнего. На опубликованных в Сети кадрах мужчина удерживает школьника за шею, в то время как ребенок пытается вырваться. Рядом с ними находятся другие подростки.

    Конфликт произошел после того, как школьник начал бросать камни в проезжающий автомобиль ТЦК, сотрудники которого отлавливали военнообязанных в этом районе.  В ответ на это представитель военкомата поймал ребенка и начал его душить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле неизвестные в камуфляже силой увезли жителя Одессы на микроавтобусе. Весной группа подростков отбила мужчину у сотрудников военкомата.

    В конце прошлого года местные жители разгромили служебный автобус территориального центра комплектования.

    Видео нападения работника ТЦК на ребенка в Одессе смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    18 августа 2026, 20:02 • Новости дня
    Учитель: Новые нормативы Минпросвещения не уменьшат нагрузку первоклассников

    Учитель Пратусевич объяснил особенности учебной нагрузки первоклассников

    Учитель: Новые нормативы Минпросвещения не уменьшат нагрузку первоклассников
    @ Смирнов Владимир/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Новые нормативы Минпросвещения по учебной нагрузке для школьников не содержат принципиально новых требований: предусмотренный для первоклассников постепенный переход к полной нагрузке уже давно закреплен в санитарных нормах, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич. По его мнению, нововведения скорее уточняют действующие правила, чем меняют их.

    Минпросвещения издало новые методические рекомендации, которые определяют допустимую учебную нагрузку по классам. Для первоклассников в сентябре и октябре предусмотрено не более трех уроков по 35 минут, в ноябре и декабре до четырех уроков по 35 минут, а с января по май до четырех уроков по 40 минут, при этом раз в неделю допускается пятый урок физкультуры. Для 2–4 классов установлен максимум в пять уроков, для 5–6 классов шесть, для 7–11 классов семь.

    «В этих нормах ничего нового нет. У нас всегда первая четверть в первом классе была адаптационным периодом с уменьшением количеством уроков. Это всегда было прописано в санитарных нормах для школ», – говорит Пратусевич.

    Он напоминает, что адаптационный период первоклассников закреплен сразу в двух действующих санитарных документах – санитарных правилах и гигиенических нормативах (СанПиН). Они предусматривают постепенное, «ступенчатое» вхождение ребенка в учебу: в начале года уроки короче, по 35 минут, и их всего три в день, а к концу года нагрузка плавно возрастает до четырех уроков по 40 минут. В первом классе учатся только пять дней в неделю и только в первую смену, с обязательной динамической паузой в середине дня и дополнительными недельными каникулами зимой. Обе нормы обязательны для всех школ, поэтому смягчать их по своему усмотрению учебное заведение не вправе.

    «Как правило, уже со второй четверти школы выходят на стандартный 21 час в неделю. Норма об отсутствии домашних заданий и отметок в первом классе тоже не новая. Она была 15 лет назад, потом исчезла и теперь вернулась. Больших проблем я в этом не вижу», – заключил Пратусевич.

    Ранее Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с начала нового учебного года. Согласно приказу ведомства от октября 2025 года, из учебного плана исключено требование о домашней работе продолжительностью до одного часа, и с 1 сентября 2026 года обучение в первых классах проходит без нее.

    Кроме того, министерство установило продолжительность уроков для младших школьников, ограничив занятия 35 минутами в первом полугодии и 40 минутами во втором. Для учеников со 2 по 11 класс стандартная длительность урока составляет 45 минут, а для детей с ограниченными возможностями здоровья 40 минут. Также ведомство отменило оценки за поведение в первом классе.

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    18 августа 2026, 04:48 • Новости дня
    Ребенок выпал из окна пятого этажа в Калининграде

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция начала проверку после падения трехлетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже в Калининграде, сообщило УМВД России по Калининградской области.

    Прохожие обнаружили пострадавшего ребенка на улице и незамедлительно обратились в экстренные службы, сообщает ведомство в «Максе».

    По предварительной информации, мать привела сына в гости и ушла. Вскоре хозяева квартиры также временно отлучились. Ребенок остался в квартире один.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прохожие в Калининграде поймали выпавшего из окна четвертого этажа двухлетнего мальчика. Спасительницей ребенка оказалась 71-летняя пенсионерка.

    В городе Раменское в Московской области женщина погибла, пытаясь спасти трехлетнего сына от падения из окна квартиры на седьмом этаже.

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    18 августа 2026, 01:21 • Новости дня
    После отравления в детском саду на Сахалине госпитализированы девять детей

    Tекст: Антон Антонов

    Девять воспитанников детского сада №8 в сахалинском Корсакове госпитализированы после массового отравления, сообщила мэр Корсаковского городского округа Наталия Куприна.

    «Детский сад № 8 с завтрашнего дня закрыт для приема детей. По предписанию Роспотребнадзора в учреждении будет проводиться дезинфекция», – сообщила Куприна в «Максе».

    Источник массового заболевания пока не установлен. Воспитанники и сотрудники учреждения почувствовали недомогание во второй половине дня. Отмечается, что заболели дети разного возраста из разных групп. В медицинские учреждения обратились 17 детей.

    Состояние госпитализированных пациентов оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Они находятся под постоянным наблюдением врачей Корсаковской центральной районной больницы, дополнительная медицинская помощь им не требуется. Специалисты Роспотребнадзора уже взяли необходимые пробы для установления причин произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в дошкольном учреждении сахалинского Корсакова более 30 человек почувствовали сильное недомогание.

    Весной следователи возбудили уголовное дело из-за вспышки кишечной инфекции в двух детсадах Южно-Сахалинска.

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    18 августа 2026, 05:54 • Новости дня
    В Мариинске пропала 11-летняя девочка

    Tекст: Антон Антонов

    В Мариинске идут поиски 11-летней Елизаветы Семчак, которая накануне вечером ушла из дома и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.

    «Сотрудники отдела МВД России «Мариинский» разыскивают 11-летнюю Елизавету Семчак. 17 августа около 20.00 (около 16.00 мск) она вышла из дома по улице Лермонтова и до настоящего времени не вернулась. Мама девочки обратилась в дежурную часть полиции в 21:45 (17.45 мск)», – говорится в сообщении ведомства.

    В управлении отметили, что сотрудники отдела МВД незамедлительно организовали масштабные поиски, которые продолжались всю ночь. Сейчас полицейские осматривают заброшенные здания, опрашивают знакомых девочки, ориентировка на ребенка передана всем патрульным нарядам, участвующим в единой дислокации, передает РИА «Новости».

    По приметам Елизаветы Семчак, ее рост около 150 см, телосложение худощавое, глаза серо-зеленые, волосы русые до плеч. На момент исчезновения она была одета в джинсы болотного цвета, черную толстовку и фиолетовые кеды.

    Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщить об этом по телефонам в Мариинске: 8-(38443)-5-25-43, 8-999-306-47-46 или по номеру 02 (102 с мобильного телефона), при этом анонимность обратившимся гарантируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Кузбассе тело девятилетней девочки, ушедшей на прогулку и не вернувшейся, нашли в реке Томь без видимых признаков насильственной смерти.

    В 2024 году в Кемеровской области полицейские и волонтеры обнаружили живой пропавшую 11-летнюю девочку из деревни Терехино на участке ее бабушки в городе Топки.

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    19 августа 2026, 23:04 • Новости дня
    В США впервые за пять лет обнаружен смертельно опасный вирус от укуса комара

    В США обнаружили смертельно опасный вирус от укуса комара

    Tекст: Катерина Туманова

    На территории американского штата Мичиган зафиксировали заражение человека восточным лошадиным энцефалитом, способным привести к летальному исходу, сообщил местный департамент здравоохранения.

    «Это первый случай восточного лошадиного энцефалита у человека, который зарегистрирован в Мичигане с 2021 года», – передает РИА «Новости» данные ведомства.

    Медики настоятельно рекомендовали жителям использовать репелленты и носить закрытую одежду с длинными рукавами. Кроме того, необходимо регулярно избавляться от стоячей воды возле жилых домов, так как там активно размножаются комары-переносчики.

    Восточный энцефалит лошадей представляет собой редкое вирусное заболевание. У инфицированных людей оно протекает крайне тяжело и сопровождается серьезными неврологическими симптомами, которые могут привести к смерти. Ежегодно в США фиксируют несколько подобных эпизодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нью-Йорка в июле сообщили о шестой жертве легионеллеза. Американские эпидемиологи зафиксировали рекордный рост случаев заражения клещевым вирусом Повассан. CNN сообщил, что в Нью-Йорке  обнаружили случаи заражения кроличьей лихорадкой. ВОЗ оценила риск распространения еще одного редкого вируса Бурбон в США.

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    18 августа 2026, 11:04 • Новости дня
    Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по информатике

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российской сборной школьников, завоевавшей награды на 38-й Международной олимпиаде по информатике в столице Узбекистана.

    Путин высоко оценил успехи юных соотечественников на престижном турнире в Ташкенте, подчеркнув их выдающийся созидательный потенциал, следует из сообщения на сайте Кремля. Юноши привезли домой две золотые и две серебряные медали.

    «Уважаемые Владислав Александрович, Максим Юрьевич, Сергей Дмитриевич, Владимир Сергеевич! Поздравляю вас с завоеванием золотых и серебряных медалей на Международной олимпиаде по информатике... В ходе этих ответственных соревнований вы продемонстрировали глубокие знания и основательную подготовку, убедительно подтвердили яркий творческий, созидательный потенциал нашей молодежи», – говорится в послании главы государства.

    Кроме того, президент выразил особую признательность преподавателям, наставникам и семьям победителей. Их самоотверженный труд и искренняя поддержка играют ключевую роль в становлении молодых талантов.

    Международная олимпиада по информатике (IOI) проводится с 1989 года и считается главным мировым первенством в этой дисциплине для учащихся средних и старших классов. В 2025 году российская команда также показала блестящий результат, завоевав аналогичный комплект наград.

    Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные награды на олимпиаде по информатике в Узбекистане.

    Месяцем ранее сборная России стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе.

    В прошлом году школьники из России получили шесть золотых медалей на международном соревновании по искусственному интеллекту в Китае.

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    18 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Минпросвещения: В июле формами досуга было охвачено свыше 14 млн детей

    Tекст: Антон Антонов

    В июле 2026 года свыше 14 млн российских школьников участвовали в походах и лагерях, а также других мероприятиях, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

    «В июле 2026 года различными формами досуга было охвачено свыше 14 миллионов детей из разных регионов России. Ребята стали участниками походов, слетов, экскурсий, волонтерских и других мероприятий», – говорится в сообщении Минпросвещения.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что оздоровительная кампания в лагерях охватила более 1,35 млн ребят, а бесплатный досуг был организован для 6,2 млн детей, не участвовавших в образовательных программах, передает РИА «Новости».

    Министр отметил заметный рост числа детей, отдохнувших на побережьях Черного и Азовского морей: их стало более 70 тыс., что на 10,8% больше, чем в июне 2026 года. На отдых и оздоровление направили более 62 тыс. детей участников СВО, а регионами-шефами организован отдых для 30 602 детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

    Кравцов напомнил, что для родителей работает федеральная горячая линия по вопросам детского отдыха, за два летних месяца специалисты обработали более 1,5 тыс. обращений, при этом 98% вопросов рассмотрели в срок до одного рабочего дня. В министерстве уточнили, что 65% обращений касались путевок, льгот и компенсаций, 20% – деятельности федеральных детских центров, 7% – информации об организациях отдыха, 4% – работы портала «Госуслуги». Родители могут обратиться на горячую линию по номеру 8-800-250-28-90, также создан специальный портал «Детскийотдых.рф».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что летом 2026 года более 5,75 млн детей смогут отдохнуть в лагерях и санаториях.

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительно 3 млрд рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО, из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации.

    Минпросвещения ужесточило правила отбора вожатых в детские лагеря, потребовав наличия профильного педагогического стажа для работы с отдыхающими школьниками.

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    20 августа 2026, 02:25 • Новости дня
    Роспотребнадзор: В России зарегистрировали сверхточный тест на гепатит Е

    В России зарегистрировали сверхточный тест на гепатит Е

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты создали уникальную тест-систему, позволяющую выявлять вирус гепатита Е за неделю до появления первых симптомов заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый и единственный в России отечественный высокочувствительный набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита Е (ВГЕ) методом ПЦР», – заявили в ведомстве РИА «Новости».

    Тест-система обнаруживает генетический материал возбудителя на ранних стадиях, когда стандартные проверки на антитела могут ошибаться.

    Инновационный набор реагентов определяет наличие вируса за семь-десять дней до клинических проявлений. Это позволяет находить скрытые источники инфекции, включая бессимптомных носителей, и эффективно проверять донорскую кровь.

    Гепатит Е распространяется через загрязненную воду, пищу, бытовые контакты и кровь, отличаясь длительным инкубационным периодом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор отмечал, что заболеваемость гепатитом В достигла минимума в стране. Роспотребнадзор сообщал, что в России создали первый в мире быстрый тест на гепатит С, а также разработали  первый быстрый тест на гепатит В.

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    20 августа 2026, 03:41 • Новости дня
    Минпросвещения сообщило о сокращении учебного года для первоклассников

    Минпросвещения: Учебный год для первоклассников будет короче

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученики первых классов получат дополнительную неделю отдыха в середине третьей четверти для облегчения адаптации к школе, сказано в методических рекомендациях Минпросвещения.

    «Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований... предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей», – приводит выдержку из документа ведомства РИА «Новости».

    Дополнительный период отдыха для младших школьников запланирован с 15 по 21 февраля 2027 года. Эта мера призвана помочь детям легче адаптироваться к школьной нагрузке.

    Учебный год для всех учащихся начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения назвало максимальное количество уроков в день для школьников. Онищенко объяснил невозможность заменить чтение книг кинопросмотром. В Минпросвещения высказались об обязательных навыках первоклассника.

    В беседе с газетой ВЗГЛЯД учитель Пратусевич объяснил особенности учебной нагрузки первоклассников.

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    20 августа 2026, 04:47 • Новости дня
    Минздрав сообщил о проверках младенцев на шесть новых заболеваний

    Минздрав: Младенцев будут проверять на шесть новых заболеваний

    Tекст: Катерина Туманова

    В рамках неонатального скрининга младенцев будут обследовать на миодистрофию Дюшенна и еще пять сложных наследственных заболеваний, сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

    «Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна, а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом «Круг добра», – сказала она РИА «Новости».

    Проверки на миодистрофию планируют внедрить с 2027 года. Кроме того, медики начнут выявлять у новорожденных болезни Помпе, Гоше и Краббе. В перечень добавят мукополисахаридоз первого типа и недуг Ниманна-Пика.

    Весной текущего года врачи начали проводить дополнительные анализы. С апреля младенцев обследуют на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил расширить программу неонатального скрининга новорожденных. В мае вице-премьер Голикова сообщила о запуске новой системы выявления генетических заболеваний у младенцев. Министр Мурашко напомнил, что россияне могут бесплатно сдать анализ на наследственную дислипидемию.

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    20 августа 2026, 06:45 • Новости дня
    Онищенко предупредил о скором всплеске заболеваемости ОРВИ

    Онищенко предрек рост заболеваемости ОРВИ в сентябре

    Tекст: Катерина Туманова

    Осенний сезон спровоцирует рост простудных заболеваний из-за возвращения за парты миллионов школьников, поэтому стоит заранее позаботиться о вакцинации, рекомендует заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Первый подъем, всплеск начнется в России уже в середине сентября. Он объясняется социальными причинами: сейчас 17 млн школьников сядут за парты, начнется «проэпидемичивание» друг друга. Это естественный, закономерный подъем заболеваемости», – сказал академик РИА «Новости».

    Онищенко добавил, что случаи гриппа в сентябре фиксироваться не будут, однако прививку лучше сделать заранее.

    Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также посоветовал пройти вакцинацию в ближайшие два месяца. Это позволит организму сформировать надежный иммунитет перед стартом эпидемического сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Попова предупредила, что первая волна гриппа начнется в сентябре. Онищенко спрогнозировал отсутствие пандемии гриппа в новом сезоне, а также предложил ввести в школах утренний фильтр для профилактики болезней.

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    20 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    Российские ученые нашли в цветах сакуры лекарство от рака

    В России нашли в сакуре вещества против онкологии и астмы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) выявили в растениях Дальнего Востока уникальные химические соединения, способные стать основой для создания передовых препаратов от тяжелых заболеваний.

    Учеыне Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из нескольких НИИ и вузов Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока нашли в трех видах сакуры 122 химических соединения. 40 из них ранее никогда не встречались в подобных растениях. Данные компоненты обладают потенциалом для лечения онкологических, кардиологических заболеваний и астмы, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки.

    Исследователи впервые выявили в цветках генкванин и ресвератрол. Они снижают воспаление, облегчают дыхание и демонстрируют противоопухолевый эффект. Наибольшее количество полезных веществ содержит сахалинская вишня Максимовича.

    «Мы предполагаем, что такое богатство химического состава одновременно связано и с особенностью этого вида, и с его адаптацией к жестким условиям Дальнего Востока», – заявила соавтор работы Майя Разгонова. Она добавила, что изучение растений позволит заменить синтетические лекарства натуральными аналогами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские и вьетнамские специалисты выявили противоопухолевые свойства у морского гриба.

    Ранее ученые Сеченовского университета разработали инновационный способ диагностики онкологии по анализу крови. А директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах применения мРНК-вакцины для борьбы с несколькими видами рака.

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