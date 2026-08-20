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Минздрав сообщил о снижении потребления алкоголя и табака среди молодежи
Российские подростки и студенты начали реже употреблять алкогольные напитки и никотиносодержащую продукцию, при этом взрослые женщины стали курить чаще мужчин, отметили в Минздраве.
Российская молодежь стала реже пить алкоголь и курить. Об этом рассказал ТАСС главный внештатный детский специалист хирург Минздрава России Дмитрий Морозов.
«Динамика положительная в последние годы есть. Во-первых, подростковое поколение, подростки или молодые люди, посмотрите, как снизилось употребление алкоголя. Абсолютно точно. И не только в топовых университетах среди студенчества, везде молодежь стала меньше выпивать. То же самое с курением», – заявил специалист на пресс-конференции.
При этом Морозов отметил, что, по его мнению, женщины стали курить чаще мужчин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 63% российских подростков негативно относятся к курению и употреблению алкоголя.
Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил о заметном сокращении потребления табачной продукции в стране. А глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о снижении потребления спиртного россиянами в 1,7 раза за 16 лет.