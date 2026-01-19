В суд передали дело о покушении на убийство ребенка в Шереметьево

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело о покушении на убийство малолетнего в аэропорту Шереметьево поступило в суд, передает ТАСС.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте направила материалы в Химкинский городской суд Московской области.

Обвиняемый мужчина проходит по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ – это покушение на убийство малолетнего, который заведомо находился в беспомощном состоянии. В прокуратуре уточнили, что инцидент произошел 23 июня 2025 года в Шереметьево, когда обвиняемый был в состоянии наркотического опьянения.

Согласно материалам дела, мужчина беспричинно схватил малолетнего ребёнка, поднял его, перевернул над головой и с силой бросил на пол. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево задержали мужчину после нападения на ребенка.

Владимир Витиков помещен под стражу по обвинению в попытке убийства двухлетнего мальчика.

Пострадавший малыш после тяжелых травм начал есть самостоятельно.