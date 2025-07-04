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Получивший тяжелые травмы в Шереметьево малыш начал есть самостоятельно
Ребенок, получивший тяжелые травмы после нападения в Шереметьево, перешел на самостоятельное питание, он съел банан и картофельное пюре.
Мальчик, которого в аэропорту Шереметьево бросил на пол мужчина, начал самостоятельно питаться, передает ТАСС.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала: «История с малышом Язданом развивается по самому лучшему сценарию, как и предполагали наши врачи из медицинского центра Рошаля. Парень наш совсем молодец. Перешел на самостоятельное питание. Мама рассказала, что съел сегодня сам банан и картофельное пюре».
Мишонова также сообщила, что принесла пострадавшему плюшевого зайца, однако мальчик пока с осторожностью относится к незнакомым взрослым. Ребенок всё еще находится под наблюдением врачей в больнице.
В начале июня мужчина по имени Владимир Витиков в состоянии наркотического опьянения схватил незнакомого ребёнка в зоне прилета Шереметьево, поднял и со значительной силой бросил на пол. В результате мальчик получил переломы черепа и был введен в медикаментозный сон.
В отношении Витикова возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью, максимальное наказание по которой – 15 лет лишения свободы. На допросе мужчина, являющийся гражданином Белоруссии и состоящий на учете у психиатра с диагнозом шизофрения, не смог объяснить свои действия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево задержали мужчину после нападения на ребенка. Пострадавшего мальчика перевели в общее отделение.