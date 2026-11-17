МИД Индии: Один индиец пропал при атаке на танкер-газовоз в Ормузском проливе

Tекст: Денис Тельманов

Нападение на танкер-газовоз MT Tara Gas под флагом Панамы произошло 16 ноября в Ормузском проливе, сообщает МИД Индии. Ведомство уточнило, что на борту судна находились 24 индийца. Из них 21 человек был благополучно эвакуирован на берег в оманский город Хасаб. Двое пострадавших членов экипажа доставлены в больницу, поиски еще одного моряка продолжаются.

Индийское посольство в Омане внимательно следит за ходом поисково-спасательной операции, которая проводится в координации с местными властями. Нью-Дели выразил признательность правительству Омана за своевременную помощь в спасательных работах.

«Продолжающиеся инциденты с нападениями на суда в регионе вызывают глубокое беспокойство и представляют серьезную угрозу безопасности гражданских моряков», – заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что атаки на коммерческое судоходство и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться, а свободная навигация по международным водным путям должна быть восстановлена в кратчайшие сроки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник иранская армия сообщила о подрыве на морской мине третьего за сутки нефтяного танкера в Ормузском проливе.

В среду министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал заявил о ранении четырех членов экипажа при попадании снаряда в танкер в Персидском заливе.

На прошлой неделе Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил подрыв на мине еще одного судна при попытке пройти по несанкционированному маршруту.