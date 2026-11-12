  • Новость часаВстреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлилась два с половиной часа
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    12 ноября 2026, 18:53 • Новости дня

    Трамп сообщил об отсутствии у США потребности в сделке с Ираном

    Трамп: У США нет потребности в сделке с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американской стороне больше не нужны договоренности с Ираном, так как Вашингтон располагает иранскими деньгами, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно ушли. У нас их деньги. Сотни миллиардов долларов. И у нас их пролив!» – цитирует заявление Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном.

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф указывал, что Ормузский пролив никогда не вернется к довоенному статусу.

    12 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Российская делегация вернулась в Москву после встречи с США и Украиной

    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вылетела в Москву в среду вечером.

    Трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    Как сообщил возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский, центральной темой прошедшей встречи стала архитектура европейской безопасности. Он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    ООН поддержала переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 00:08 • Новости дня
    Часовой у Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за неуместное поведение

    Часовой Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за смех у мемориала

    Часовой у Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за неуместное поведение
    @ Annabelle Gordon-Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский военный часовой сделал выговор министру обороны США Питу Хегсету и его советникам за смех и разговоры возле Могилы Неизвестного Солдата после церемонии в честь Дня ветеранов.

    Хегсет фотографировался у мемориала с женой и старшими помощниками после мероприятий на Арлингтонском национальном кладбище. Некоторые члены группы начали смеяться и болтать, что побудило патрульного солдата сделать им замечание, пишет CNN.

    «Все посетители должны соблюдать атмосферу тишины и уважения», – окликнул веселую компанию часовой, прервав свой патруль и повернувшись лицом к уходящей группе.

    Представитель Пентагона Шон Парнелл отметил правильность действий военнослужащего. По его словам, солдат справедливо и уважительно напомнил присутствующим о необходимости соблюдать приличия в торжественный день.

    В последние дни глава Пентагона оказался под давлением из-за обвинений со стороны уходящего в отставку конгрессмена-республиканца Томаса Масси. Законодатель обвинил Хегсета в исполнении незаконных приказов, включая ведение войны в Иране без одобрения Конгресса и указания о проведении внесудебных казней, однако во вторник процедуру импичмента удалось заблокировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Хегсет подтвердил планы показать в прямом эфире казнь через расстрел военного Нидала Малика Хасана. В сентябре Министерство обороны США начало отбор военнослужащих с особым вниманием к их физическим данным для участия в выступлении Хегсета. В августе глава Пентагона грубо выругался на церемонии переименования военной базы.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    11 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    США начали блокировать маршруты поставок оружия КСИР через Каспийское море

    CENTCOM: США пытаются пресечь поставки оружия КСИР через Каспийское море

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о совместной с американскими ведомствами работе по пресечению перемещения передовых систем вооружений Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) по суше и через Каспийское море.

    Американские военные пресекают использование сухопутных маршрутов и Каспийского моря для перемещения вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов Ирана, передает РИА «Новости».

    В CENTCOM заявили о продолжении круглосуточной работы по обеспечению свободы коммерческого судоходства в Ормузском проливе и строгому соблюдению военно-морской блокады.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, вызвав ответные атаки Тегерана. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана.

    В воскресенье официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил о неспособности оперативной группы США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

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    11 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Иран допустил возможность ударов по военным базам США в Европе

    Секретарь Совбеза Ирана Резаи: Тегеран может ударить по базам США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика может нанести удары по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.

    По словам Резаи, Иран готов атаковать американские военные базы в отдаленных регионах, включая европейские страны, если с них вылетят самолеты для нанесения ударов по иранской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    «Мы можем даже нанести удары по некоторым американским военным базам в европейских странах. Если американские самолеты взлетят с них и прибудут в Иран для бомбардировки, мы нанесем удары и по этим базам», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он предостерег Вашингтон от ошибочных действий и отметил, что оборонительные и наступательные возможности Ирана сейчас значительно превышают те, что были в первый день войны.

    Резаи также добавил, что в случае нового нападения США и Израиль рассчитывают на боевые действия продолжительностью от трех до пяти дней, однако пока не определили, какой значимой цели смогут достичь за этот срок.

    Ранее в среду Резаи также заявил о готовности нанести ответные удары по удаленным американским военным базам в случае нового нападения со стороны США.

    В тот же день замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.

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    11 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Молодежная сборная России по футболу не смогла вылететь в Турцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-служба молодежной сборной России по футболу сообщила об отмене рейса в Турцию, куда команда направлялась на товарищеские матчи.

    Молодежная сборная России по футболу не смогла вовремя вылететь в Турцию из-за отмены рейса, пишет ТАСС. Представители сборной уточнили, что после отмены первого рейса в Турцию билеты обменяли на другой рейс.

    Российские футболисты должны провести в Турции два товарищеских матча с национальной командой Киргизии среди игроков не старше 23 лет. Спортивные встречи запланированы на 13 и 16 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце юношеская сборная России по футболу победила команду Турции на турнире в Азербайджане.

    Летом российские юношеские и девичьи сборные получили право выступить на чемпионате мира.

    В прошлом году футболисты молодежной сборной России из-за технических проблем с самолетом не смогли вовремя покинуть Колумбию.

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    12 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать соседние страны

    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать его соседи

    Tекст: Катерина Туманова

    США создали специальную группу под эгидой Центрального командования для перекрытия сухопутных торговых маршрутов Ирана, однако соседние страны отказываются поддержать эту инициативу из страха перед экономическими последствиями, пишет NYT.

    Вашингтон хочет усилить свою кампанию экономического давления на Иран, закрыв его сухопутные границы. Соседние государства, опасаясь экономических последствий, оказывают сопротивление, пишет The New York Times.

    «По словам трех иракских чиновников и одного американского чиновника, знакомых с ходом переговоров, американские официальные лица в течение нескольких недель пытались – и безуспешно – оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы. Соседние государства, прежде всего Турция, Ирак и Пакистан, все больше опасаются и выражают недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же вред, как и Тегерану», – говорится в статье.

    В субботу к этой операции присоединились американские военные. Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о создании целевой группы Iron Gate, состоящей из 20 гражданских и военных специалистов.

    Ее цель – работать над «предотвращением перемещения передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море». Группа будет базироваться во Флориде.

    Однако дипломатическое давление Вашингтона на Ирак, Турцию и Пакистан пока не увенчалось успехом.

    В администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что усиление экономической блокады заставит Тегеран пойти на уступки без возобновления военных ударов.

    «Экономическая боль, которая причиняется Ирану прямо сейчас, экстраординарна», – заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны. В Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном. Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    11 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Швейцария направила эмиссара для контактов со сторонами переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Швейцарии направило главу департамента международной безопасности Габриэля Люхингера в Абу-Даби для контактов с участниками переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Власти Швейцарии отправили главу департамента международной безопасности Габриэля Люхингера в Абу-Даби для контактов с участниками переговоров по Украине, передает ТАСС.

    «Посол Габриэль Люхингер находится в Абу-Даби, где поддерживает тесный контакт с причастными сторонами и ведет дискуссии с их представителями», – заявил руководитель службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.

    Бидо отметил, что все стороны, участвующие в текущих дипломатических усилиях, придают большое значение включению Швейцарии в процесс в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

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    11 ноября 2026, 22:41 • Новости дня
    Президент Армении утвердил соглашение с США по «Маршруту Трампа»

    Президент Армении ратифицировал договор по «Маршруту Трампа»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал документ о ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

    Глава Армении официально утвердил ратификацию рамочного договора о стратегическом партнерстве с Вашингтоном. Документ касается реализации масштабной инициативы под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

    «Десятого ноября президент Республики Ваагн Хачатурян подписал законы о ратификации следующих документов: Рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки в рамках проекта «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP)», – сказано в сообщении на официальном сайте президента Армении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре спикер законодательного органа Армении Рубинян сообщил о ратификации парламентом Армении рамочного соглашения с США о «Маршруте Трампа». Представители США и стран Центральной Азии приняли совместное решение об усилиях для дальнейшего развития Транскаспийского торгового пути.

    Летом замглавы МИД Михаил Галузин отметил необходимость учета позиции Москвы при прокладке маршрута.

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    12 ноября 2026, 01:47 • Новости дня
    Самолет спецпосланника США Уиткоффа прибыл в Дублин

    Американские посланники прилетели в Ирландию на переговоры с Зеленским

    Tекст: Катерина Туманова

    Воздушное судно специального посланника президента США Стива Уиткоффа прибыло в столицу Ирландии из Абу-Даби для запланированной встречи с Владимиром Зеленским.

    Самолет американского представителя приземлился в аэропорту ирландской столицы, передает ТАСС.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер принимали участие в трехсторонних консультациях делегаций России, США и Украины, которые состоялись в Абу-Даби 10–11 ноября.

    Ранее Кушнер сообщал о планах отправиться вместе с Уиткоффом в Москву для обсуждения итогов встреч в ОАЭ с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, американские посланники намеревались посетить Дублин для проведения переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кушнер заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Зеленским. Помощник президента России Мединский высоко оценил эффективность американских посланников на трехсторонних переговорах.

    Российская делегация в ночь на четверг вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 20:24 • Новости дня
    Иран и Оман достигли взаимопонимания по судоходству в Ормузе

    Галибаф: Иран и Оман согласовали маршруты в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран и Маскат достигли взаимопонимания по вопросам судоходного коридора и системы разделения движения в Ормузском проливе.

    Галибаф сообщил о согласовании новых правил навигации с Оманом, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. «Мы достигли взаимопонимания с Оманом относительно судоходного коридора и системы разделения движения в Ормузском проливе», – сказал он.

    Парламентарий отметил, что статус пролива не вернется к довоенному состоянию. По его словам, это положение является частью достигнутого взаимопонимания и входит в число семи условий, выдвинутых Тегераном для урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ормузском проливе третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту. В тот же день глава МИД России Сергей Лавров назвал перекрытие пролива серьезным дестабилизирующим фактором.

    В начале ноября председатель КНР Си Цзиньпин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид призвали восстановить нормальное судоходство в регионе.

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    11 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе тремя крылатыми ракетами по аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.

    Вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что атаковали международный аэропорт имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    «Нашим вооруженным силам удалось нанести удар по международному аэропорту имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде тремя крылатыми ракетами. Операция успешно достигла поставленной цели», – сообщил Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил об уничтожении трех крылатых ракет хуситов.

    Во вторник йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда.

    В воскресенье возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция перехватила две выпущенные в направлении столицы Саудовской Аравии ракеты.

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    11 ноября 2026, 20:43 • Новости дня
    В Иране назвали утрату доверия к США препятствием для достижения соглашения

    Галибаф назвал утрату доверия к США препятствием для соглашения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Утрата доверия к Вашингтону и его чрезмерные требования препятствуют достижению соглашения между США и Ираном, заявил председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Галибаф назвал утрату доверия к США помехой для заключения соглашения между странами, передает ТАСС. «Достичь соглашения с Вашингтоном можно, если он будет придерживаться того, о чем договорились, и не будет вести себя так, чтобы разрушить доверие», – заявил он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

    Парламентарий также указал на «стремление США навязать чрезмерные требования».

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио усомнился в возможности достижения дипломатического соглашения с Ираном из-за выдвижения Тегераном нереалистичных и возмутительных требований.

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    11 ноября 2026, 20:38 • Новости дня
    Иран выразил готовность стать посредником между Эр-Риядом и хуситами

    Галибаф: Иран может стать посредником между Эр-Риядом и хуситами

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил о готовности Тегерана стать посредником между Саудовской Аравией и йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы).

    По словам Галибафа, Иран готов оказать содействие в урегулировании разногласий между сторонами, если они обратятся с такой просьбой, передает РИА «Новости».

    «Мы готовы помочь Саудовской Аравии и движению «Ансар Алла» урегулировать разногласия между ними», – заявил Галибаф в интервью Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили три крылатые ракеты йеменских хуситов.

    Во вторник движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco.

    В тот же день возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция уничтожила баллистическую и крылатую ракеты.

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    12 ноября 2026, 01:14 • Новости дня
    Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны

    WSJ: Вэнс допустил прямые переговоры с Ираном для завершения войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность проведения личных переговоров с высокопоставленным иранским чиновником для завершения войны.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность личных переговоров с высокопоставленным иранским чиновником из службы безопасности в попытке положить конец войне, которая рассматривается как обуза для Республиканской партии.

    «По мнению некоторых американских чиновников, стать лицом иранской дипломатии может быть политически рискованно для вице-президента», – пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, Вэнс готов стать главным переговорщиком с Ираном в попытке положить конец войне, которая рассматривается как обуза для Республиканской партии. Президент США Дональд Трамп заверил своих главных помощников в открытости для возобновления переговоров с Ираном со стороны Вэнса и наделил его соответствующими полномочиями.

    Американские чиновники подчеркнули предварительный характер обсуждений о направлении Вэнса на прямую встречу с иранскими официальными лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговоров. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Резаи заявил об отсутствии переговоров с Вашингтоном.

    В октябре Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров.

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    12 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Новые демократы в Конгрессе поддержали инициативу об импичменте Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Конгрессмен-демократ Ал Грин и лидеры коалиций Removal Coalition и Courage for Democracy Project сообщили Fox News Digital, что по меньшей мере девять избранных прогрессивных демократов Палаты представителей намерены продолжить его попытки объявить импичмент президенту Дональду Трампу.

    По данным коалиции, как минимум девять новых прогрессивных членов демократической фракции Палаты представителей рассчитывают поддержать инициативы об импичменте президента Дональда Трампа, начатые уходящим конгрессменом от Техаса Алом Грином, рассказал он после пресс-конференции на Капитолийском холме, передает Fox News Digital.

    Грин рассчитывает, что избранные демократы Мелат Кирос из Колорадо, Дэн Ко из Массачусетса, Крис Рабб из Пенсильвании, Анджела Гонсалес-Торрес из Калифорнии и еще несколько новоизбранных коллег продолжат его кампанию за импичмент. «Импичмент – единственное средство для нашего будущего. Мы не можем иметь дело с президентом, который занимается коррупцией. Цель состоит в том, чтобы президент был отстранен от должности. Я аплодирую смелым членам, которые перенесут эти усилия в следующий состав Конгресса», – заявил Грин.

    Гонсалес-Торрес подчеркнула, что намерена продолжить усилия Грина, представляя более 100 тыс. избирателей Лос-Анджелеса, которые, по ее словам, избрали ее в Конгресс. Организаторы признают, что даже при одобрении статей импичмента Палатой представителей Сенат может вновь отказать в осуждении, как это произошло в двух предыдущих процессах против Трампа, однако надеются на усиление давления со стороны активистов.

    Сооснователь Courage for Democracy Project Кира Хавенс заявила, что по мере разъяснения причин, «почему так важно избавиться от Трампа», поддержка импичмента среди демократов будет расти, хотя часть противников президента, по ее словам, сомневается в правовых основаниях обвинений и шансах на успешный процесс в Сенате. Связанный с Courage for Democracy Project конституционный эксперт указал на возможные дополнительные механизмы в процедурах Сената, но признал, что Конституция закрепляет исключительные полномочия Палаты по выдвижению импичмента и Сената по его рассмотрению.

    Основательница Removal Coalition Джессика Денсон раскритиковала демократов, которые уделяют больше внимания слушаниям в Конгрессе и возможным уголовным делам против чиновников администрации, чем импичменту самого президента, назвав таких однопартийцев «безвольными» и заявив, что массовое давление избирателей вынудит их поддержать требования коалиции. Представители объединения добавили, что одних слушаний и расследований недостаточно и что в Конгрессе должны быть одобрены статьи импичмента.

    Коалиция, в которую входят две правозащитные структуры, действующие и избранные конгрессмены, также намерена добиваться импичмента министра обороны Пита Хегсета, полагая, что возможные нарушения с его стороны могут затронуть и президента. При этом участники кампании признают, что даже установление проступков Хегсета не станет автоматическим юридическим или конституционным основанием для ответственности Трампа. Запросы Fox News Digital о комментариях, направленные Трампу и Хегсету, остались без ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году член Палаты представителей США от Демократической партии Ал Грин внес резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа за злоупотребление властью.

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    Россия завоевывает мир новыми продуктами

    Россия добилась нового успеха в экспорте льняного масла, которое становится одним из самых перспективных направлений аграрных поставок за рубеж. Наша страна уже является мировым лидером по подсолнечному маслу, которое приносит основной доход отрасли и бюджету. Однако потенциал роста экспортных доходов кроется также в новых направлениях. Подробности

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    Москва начала переустройство европейской безопасности

    В Абу-Даби Москва, Вашингтон и Киев обсудили не только урегулирование конфликта на Украине, но и устройство европейской безопасности. Такое расширение повестки стало, по мнению экспертов, дипломатической победой России – ведь именно неготовность Запада учитывать интересы Москвы стала в свое время первопричиной украинского конфликта. Как военные успехи российской армии изменили ход переговоров и почему представителей ЕС не допустили к обсуждению будущей архитектуры европейской безопасности? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    «Ржавый кинжал» наткнулся на российскую ПВО

    Попытка ВСУ применить новый вид крылатых ракет тут же столкнулась с эффективными действиями российской ПВО. О каком виде вооружений идет речь, какова главная идеология его применения – и почему перед нами фактически попытка американского ВПК скопировать логику российских оружейников? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Где хранить деньги в 2026 году: депозиты, облигации, драгоценные металлы и другие способы

      Сбережения можно разместить на банковском вкладе, вложить в ценные бумаги, драгоценные металлы или валюту – у каждого способа свой уровень доходности, риска и доступности денег. Как работает каждый вариант, сколько он может принести, какие налоги придется заплатить и как распределить средства в зависимости от суммы?

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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