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Армия Израиля ликвидировала причастного к захвату заложников командира ХАМАС
В Газе ликвидирован причастный к захвату заложников командир ХАМАС
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали командиров военного крыла палестинского движения ХАМАС Ихаба Джамиля Абу Такию и Ибрагима Джихада Мухаммеда Абу Ошайбу в секторе Газа.
Удар по району Нусейрат был нанесен в четверг. В результате атаки погиб командир отделения военного крыла ХАМАС Ихаб Джамиль Абу Такия, который был причастен к удержанию большого числа заложников в начале войны 7 октября 2023 года, включая Ноа Аргамани и Андрея Козлова, сообщает Армия обороны Израиля в Telegram-канале.
Кроме того, был ликвидирован командир взвода Ибрагим Джихад Мухаммед Абу Ошайба. Военные подчеркнули, что оба радикальных лидера организовывали атаки против израильских военнослужащих и мирных граждан, стремясь восстановить потенциал организации.
Перед атакой были предприняты шаги для минимизации ущерба гражданскому населению, включая применение высокоточных боеприпасов и средств воздушного наблюдения. Войска Южного командования остаются в этом районе для продолжения операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа командиров военной разведки и инженерных сил ХАМАС.
До этого военные ЦАХАЛ уничтожили ответственных за перевод средств от Ирана и Турции радикалов. Израиль 19 октября ликвидировал трех боевиков ХАМАС на севере Газы.