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    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    30 октября 2026, 03:50 • Новости дня

    Судно загорелось в Ормузском проливе

    Судно загорелось в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе у побережья Омана произошло возгорание на судне, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Инцидент случился в 25 морских милях к северо-востоку от оманского города Хасаб, передает РИА «Новости».

    «По информации от стороннего источника, на судне, следовавшем в направлении выхода из пролива, возник пожар; причина возгорания на момент поступления сообщения неизвестна», – заявили в организации.

    Отмечается, что информации об ущербе или влиянии на экологию пока нет. Состояние экипажа также неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг танкер в Ормузском проливе подвергся атаке неизвестным снарядом.

    В тот же день у берегов Омана загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

    В среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам избегать Ормузского пролива.

    29 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство национальной обороны Турции повторно предложило Египту подписать соглашение о морской границе, заявив, что Каир может получить более 15 тыс. кв. км морской юрисдикции по сравнению с возможным соглашением с Грецией.

    Восемь дней назад базирующийся в Тобруке восточный парламент Ливии одобрил морское соглашение между Турцией и признанным международным сообществом правительством в Триполи, подписанное еще в 2019 году и долгие годы отвергавшееся восточными ливийскими властями. Документ определяет зоны морской юрисдикции Турции и Ливии в Средиземном море, против чего выступают Греция, Кипр и Египет, считающие, что соглашение нарушает их суверенные права, пишет Al Jazeera.

    Старший научный сотрудник Chatham House Галип Далай оценил сближение Анкары с обоими ливийскими лагерями как стратегический успех. «Это не просто прагматичный или тактический выигрыш. Это стратегический выигрыш для Турции», – заявил Далай.

    Через четыре дня после заявления греческого министра иностранных дел о переговорах с Египтом о продлении морского соглашения 2020 года в сторону Кипра Египет присоединился к заявлению Греции, Кипра, Бахрейна, ОАЭ и Евросоюза в ООН, отклоняющему турецко-ливийское соглашение. При этом командующий сухопутными войсками Турции генерал Метин Токель прибыл в Египет с официальным визитом, а турецкое министерство обороны объявило о совместных военно-морских учениях в Александрии с 4 по 9 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный морской меморандум. В тот же день внешнеполитическое ведомство Турции отказалось от уступок в Эгейском море. В воскресенье переговоры делегаций Запада и Востока Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.

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    29 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты предупредили региональных союзников, что новый этап возможных военных ударов по территории Ирана может занять несколько дней.

    Новый раунд возможных американских ударов по Ирану может продлиться несколько дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Соединенные Штаты уже уведомили об этом своих союзников в регионе.

    По данным Axios, американские и израильские чиновники разработали план новой военной операции против Тегерана. Ожидается, что она начнется сразу после ноябрьских промежуточных выборов в США в случае провала дипломатических переговоров.

    В публикации отмечается, что региональные власти готовятся к ответным действиям со стороны Ирана, что грозит перерасти в длительное противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс.

    В понедельник американские СМИ сообщили о планах расширить масштаб потенциальных ударов по иранской территории за рамки сохранения статус-кво.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления интенсивных атак по Ирану.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    30 октября 2026, 00:26 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетные удары по НПЗ и аэропортам Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесены удары по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии в ответ на действия арабской коалиции в Йемене, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

    «Вооруженные силы Йемена провели шесть специальных военных операций. В ходе первой операции был нанесен точный удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в Рас-Тануре на востоке королевства», – сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Сариа уточнил, что вторая операция была направлена против объекта компании Saudi Aramco в Абкаике, передает РИА «Новости».

    По его словам, вооруженные силы хуситов нанесли также залповый ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде, «удар точно попал по цели», а также применили беспилотник по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме, что нарушило работу воздушной гавани.

    Еще один удар баллистической ракетой, как заявил представитель хуситов, пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в городе Рабиге на побережье Красного моря. Хуситы увязали эти операции с ответом на действия возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции в Йемене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в направлении восточной части королевства.

    Во вторник Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Хуситы во вторник также атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в саудовском городе Рас-Таннура.

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    29 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Жертвами обрушения скалы в Каппадокии стали граждане Турции

    АТОР: Погибшие при обрушении скалы в Каппадокии оказались гражданами Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое погибших в результате обрушения скальной породы в турецкой Каппадокии оказались гражданами Турции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    В пресс-службе ассоциации уточнили, что информацию о гражданстве погибших предоставили местные власти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в популярной у туристов Каппадокии на территории Турции рухнуло скальное образование.

    Глава Минюста Турции Акын Гюрлек сообщил о гибели двух человек и ранении еще пятерых в результате обрушения скальной породы.

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    29 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

    UKMTO: Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ормузском проливе танкер подвергся атаке неизвестным снарядом, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Представитель службы безопасности проинформировал UKMTO о том, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время следования на выход из Ормузского пролива», – передает ТАСС сообщение центра.

    В UKMTO добавили, что информации о раненых среди экипажа или экологическом ущербе не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В прошлую пятницу управление морских торговых операций Британии (UKMTO) заявило об атаке неизвестным снарядом на танкер в Ормузском проливе.

    В начале месяца поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала боевых действий США и Израиля против Ирана.

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    29 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авиакомпания Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности… рейсы в Эр-Рияд и обратно приостанавливаются до 12 декабря 2026 года включительно», – заявили в компании.

    Кроме того, рейсы в Дубай и обратно остаются приостановленными до 7 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта в Эр-Рияде после серии атак.

    В начале месяца пассажирские рейсы перенаправлялись на посадку в международные аэропорты Медины и Джидды.

    Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa решила приостановить рейсы в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    29 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Турция отвергла обвинения во вмешательстве в израильские выборы

    Турция назвала дезинформацией слухи о влиянии на выборы в Израиле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции опровергло сообщения СМИ о якобы попытках Анкары повлиять на результаты парламентских выборов в Израиле.

    Турецкие власти назвали безосновательными публикации о попытках повлиять на исход голосования в израильский парламент, передает ТАСС. «Распространяемые в некоторых международных СМИ и на социальных платформах утверждения о том, что Турция вмешивалась в выборы в Израиле, полностью лишены оснований. Эти утверждения являются частью преднамеренной кампании по дезинформации, направленной на манипулирование общественным мнением», – говорится в заявлении ведомства.

    В управлении не привели полный список изданий, распространявших подобные сведения, однако прикрепили к публикации скриншот сообщения газеты The Jerusalem Post о подозрениях в адрес турецкой стороны.

    Выборы в Кнессет прошли 27 октября с рекордной с 1999 года явкой в 77,7%. По итогам подсчета 97,3% бюллетеней коалиция Биньямина Нетаньяху получает 53 места из 120, оппозиционный блок Гади Айзенкота – 48 мандатов, а арабские партии – 19 кресел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сохранил пост исполняющего обязанности главы правительства.

    В среду экзитполы указали на шансы лидера оппозиционного блока Гади Айзенкота сформировать кабинет министров лишь в союзе с арабскими партиями.

    Политический аналитик телеканала Channel 12 Амит Сегал назвал насмешкой многолетние прогнозы социологических служб из-за расхождения с итогами выборов.

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    29 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Иран сообщил о подрыве трех танкеров на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Три танкера-нарушителя подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ормузском проливе три танкера подорвались на минах, нарушив установленный Ираном запрет на проход по южному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Три судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу КСИР. «За прошедшие сутки три танкера-нарушителя во время прохода по запрещенному южному маршруту Ормузского пролива подорвались на минах и загорелись», – говорится в заявлении.

    По данным иранских военных, экипажи танкеров отключили навигационные и радиолокационные системы, а также проигнорировали предупреждения ВМС КСИР.

    Представитель корпуса Хосейн Мохеби призвал США предоставить доказательства очистки пролива от мин, а не ограничиваться устными заявлениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вооруженные силы Ирана сбили беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    Во вторник танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся.

    В воскресенье телеканал Al Arabiya заявил о предложении Тегерана возобновить судоходство в проливе в обмен на снятие американской блокады.

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    29 октября 2026, 11:45 • Новости дня
    Турция взяла за образец процедуру НАТО для расширения Мекканского пакта

    МИД Турции: Расширение Мекканского пакта решили организовать по примеру НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель министра иностранных дел Турции Зеки Левент Гюмрюкчу заявил, что процесс присоединения новых участников к Мекканскому оборонному соглашению планируется организовать по аналогии с процедурой вступления в НАТО.

    Процедура приема новых членов в Мекканский альянс будет выстроена по тем же правилам, что и в Североатлантическом блоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

    «Думаю, в течение шести, девяти или двенадцати месяцев, которые могут потребоваться для формирования секретариата и структур альянса, страны-основательницы примут определенные решения, однако по мере расширения объединения само понятие ядра стран-участниц исчезнет. Процесс расширения, как ожидается, будет организован по аналогии с процедурой вступления в НАТО», – сказал Гюмрюкчу.

    По словам дипломата, новые участники получат те же права и обязанности, что и государства-основатели. Он подчеркнул, что договор не предполагает автоматического военного вмешательства: для активации обязательств по коллективной обороне подвергшаяся нападению сторона должна обратиться с официальным запросом.

    Мекканский пакт о совместной обороне подписан в августе 2026 года Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Документ подразумевает, что вооруженное нападение на одно из государств расценивается как агрессия против всех участников. При этом лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал парламент отложить ратификацию договора до полного раскрытия обязательств Анкары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава турецкого Фонда распространения знаний Билал Эрдоган заявил о готовности Анкары взять на себя ответственность за региональную безопасность благодаря новому альянсу.

    В начале месяца министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил об исключительно оборонительном характере Мекканского соглашения.

    В прошлом месяце турецкие источники допустили скорую ратификацию документа в парламенте республики.

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    29 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Из-за разлива нефти в ОАЭ 120 семей из России переселили в другие гостиницы

    Tекст: Вера Басилая

    В северных эмиратах ОАЭ 120 российских семей были вынуждены переехать в другие гостиницы из-за масштабного нефтяного загрязнения побережья, сообщают СМИ.

    Из-за разлива мазута в Объединенных Арабских Эмиратах переселились 120 семей из России. Некоторые туристы, перевезенные из Рас-эль-Хаймы в Шарджу, на следующий день снова оказались в зоне загрязнения. Оставшимся в северных эмиратах предлагают переселение с доплатой, однако из-за нехватки мест оно не гарантировано, а вопрос компенсаций остается нерешенным, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    В Аджмане полиция выводит туристов из моря из-за резкого запаха и нефтяного загрязнения. Некоторые отели оградили пляжи сигнальной лентой. После купания в загрязненной воде россияне жаловались на появление красных пятен и белых прыщей, передают «Вести» со ссылкой на Shot.

    Несмотря на разлив нефти, туры в ОАЭ продолжают продавать со скидкой 50%. В качестве компенсации отдыхающим предоставляют бесплатный трансфер на чистые пляжи и поездки в торговые центры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти эмирата Шарджа временно закрыли городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    На прошлой неделе пляж Аль-Хамрия также закрыли из-за утечки нефти с морского танкера.

    В марте российские туристы в Дубае пожаловались на обманные схемы выселения из дорогих отелей.

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    29 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Вэнс сообщил о готовности возглавить делегацию США на переговорах с Ираном

    NYT: Вэнс предложил Ирану возглавить американскую делегацию на переговорах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в послании секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров, сообщила The New York Times.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил иранскому руководству в ближайшее время организовать двустороннюю встречу, выразив готовность лично встать во главе американской переговорной группы. Письмо было направлено секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи при посредничестве Катара, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    По информации источников издания, в Тегеране благосклонно отнеслись к инициативе Вэнса. Иранские власти рассматривают политика как влиятельную фигуру, способную содействовать окончанию боевых действий.

    Ранее The Wall Street Journal отмечала, что документ был отправлен по указанию американского лидера Дональда Трампа и не включал детальных мирных инициатив. Американская сторона стремилась оценить наличие точек соприкосновения, чтобы попытаться предотвратить возврат к вооруженному противостоянию в предстоящие недели. Впоследствии сам Трамп прокомментировал публикации прессы, заявив, что Вашингтон предложил предоставить исламской республике партию медикаментов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о переходе конфликта США и Ирана в новую фазу.

    Также он назвал ключевые темы переговоров США и Ирана в Швейцарии.

    Кроме того, вице-президент не исключил возобновления военных действий США против Ирана.

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    29 октября 2026, 17:02 • Новости дня
    Организаторы контрабанды оружия в Судан получили пожизненные сроки в ОАЭ

    WAM: В ОАЭ осудили на пожизненное восьмерых контрабандистов оружия для Судана

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральный апелляционный суд Абу-Даби приговорил к пожизненному заключению восемь человек по делу о поставках вооружений для армии Судана.

    Суд завершил рассмотрение дела о сети, занимавшейся незаконным оборотом боеприпасов и отмыванием денег. Еще семь человек получили по три года тюрьмы и штрафы в размере 272 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство WAM.

    На аналогичные суммы были оштрафованы шесть коммерческих компаний, их лицензии аннулированы. Двое фигурантов полностью оправданы.

    В конце апреля в одном из аэропортов ОАЭ на борту частного самолета, который приземлился на дозаправку и по декларации перевозил медикаменты, обнаружили около 5 млн патронов. Поставка предназначалась комиссии по вооружениям армии Судана, которую возглавляет председатель Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.

    По данным прокуратуры, в ходе расследования силовики выявили несколько компаний, которыми управлял бизнесмен с двойным гражданством Судана и Украины. Они регулярно снабжали суданскую армию боеприпасами, гранатами и беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава департамента информации местной администрации Йохана Аколь Нгор сообщил о гибели более 220 человек при атаке беспилотников на рынок Амиет.

    В прошлом месяце Временная администрация ООН по обеспечению безопасности в Абьее заявила о гибели десятков людей в результате межобщинных столкновений на границе Судана и Южного Судана.

    В мае армия Судана установила контроль над тремя территориями в штате Голубой Нил.

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    29 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    У берегов Омана сгорело и затонуло деревянное парусное судно

    UKMTO: В Ормузском проливе сгорело и затонуло деревянное парусное судно

    Tекст: Вера Басилая

    Деревянный парусный дау загорелся и затонул в Ормузском проливе у берегов Омана, экипаж удалось благополучно эвакуировать, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    В заявлении UKMTO сообщается, что в результате инцидента на судне дау возник сильный пожар, из-за которого оно накренилось и затонуло, экипаж был благополучно эвакуирован, передает РИА «Новости».

    Дау – традиционное арабское деревянное судно, используемое в прибрежных водах Аравийского полуострова, Индии и восточной Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг UKMTO получило сообщение о горящем корабле в водах Ормузского пролива неподалеку от оманского населенного пункта Эль-Хасаб.

    В среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам воздержаться от необязательных переходов через Оманский залив и Ормузский пролив во избежание задержек.

    Во вторник военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

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    29 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Иранские военные сбили беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом

    КСИР Ирана сообщил об уничтожении беспилотника MQ-1 над Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана сбили беспилотный летательный аппарат MQ-1 над Ормузским проливом, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    «Около часа назад в небе над восточной частью Ормузского пролива был перехвачен и уничтожен 14-й беспилотник MQ-1», – говорится в сообщении КСИР.

    Отмечается, что 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. Тегеран ответил собственными атаками. Несмотря на текущее затишье, конфликт остается неурегулированным, сохраняются риски возобновления боевых действий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    В прошлом месяце иранский Корпус стражей исламской революции отчитался об уничтожении беспилотного летательного аппарата MQ-9.

    В начале прошлого месяца Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции перехватили и ликвидировали американский аппарат MQ-1 в небе над Ормузским проливом.

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    29 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Арабская коалиция отчиталась о перехвате запущенной хуситами ракеты

    Арабская коалиция перехватила запущенную хуситами баллистическую ракету

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в направлении восточной части королевства.

    Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция перехватила и уничтожила баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами в направлении Восточной провинции королевства, пишет Anadoulu.

    Об успешной работе систем противовоздушной обороны сообщил представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики в публикации в соцсети.

    В Восточной провинции и регионе Наджран управление гражданской обороны Саудовской Аравии активировало системы раннего предупреждения и оповестило население о потенциальной опасности. Вскоре ведомство объявило, что угроза миновала.

    Напомним, хуситы установили контроль над столицей Йемена Саной и рядом провинций в сентябре 2014 года. Арабская коалиция поддерживает международно признанное правительство страны с марта 2015 года. Столкновения между правительственными силами и поддерживаемыми Ираном хуситами продолжаются: последние регулярно запускают баллистические ракеты и беспилотники по территории Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник йеменское мятежное движение «Ансар Алла» заявило об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Хуситы атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об уничтожении направленных йеменскими хуситами на два региона королевства трех баллистических ракет и четырех беспилотников.

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