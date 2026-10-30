Судно загорелось в Ормузском проливе

Tекст: Антон Антонов

Инцидент случился в 25 морских милях к северо-востоку от оманского города Хасаб, передает РИА «Новости».

«По информации от стороннего источника, на судне, следовавшем в направлении выхода из пролива, возник пожар; причина возгорания на момент поступления сообщения неизвестна», – заявили в организации.

Отмечается, что информации об ущербе или влиянии на экологию пока нет. Состояние экипажа также неизвестно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг танкер в Ормузском проливе подвергся атаке неизвестным снарядом.

В тот же день у берегов Омана загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

В среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам избегать Ормузского пролива.