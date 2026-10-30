Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Судно загорелось в Ормузском проливе
В Ормузском проливе у побережья Омана произошло возгорание на судне, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Инцидент случился в 25 морских милях к северо-востоку от оманского города Хасаб, передает РИА «Новости».
«По информации от стороннего источника, на судне, следовавшем в направлении выхода из пролива, возник пожар; причина возгорания на момент поступления сообщения неизвестна», – заявили в организации.
Отмечается, что информации об ущербе или влиянии на экологию пока нет. Состояние экипажа также неизвестно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг танкер в Ормузском проливе подвергся атаке неизвестным снарядом.
В тот же день у берегов Омана загорелось и затонуло деревянное парусное судно.
В среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам избегать Ормузского пролива.