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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    30 октября 2026, 03:36 • Новости дня

    Мальчик в форме советского танкиста пришел на Хэллоуин в Белый дом

    Tекст: Антон Антонов

    Во время приема детей на Хэллоуин в Белом доме сладости получили мальчик в форме советского танкиста и девочка в народном костюме, похожем по стилю на русский, сообщают информационные агентства.

    Вечером четверга президент США с супругой принимали детей, которые по очереди подходили к президентской чете и получали из их рук шоколад. Обычно в таких мероприятиях участвуют дети представителей администрации, однако на праздник приглашаются и некоторые семьи со стороны, передает РИА «Новости».

    Один из приглашенных мальчиков был одет в форму танкиста с советской фуражкой, а на его рукаве находился шеврон, обозначающий принадлежность к танковым войскам. Вместе с ним к президенту подошла девочка в традиционном народном костюме с белой блузкой, головным убором с лентами и темным сарафаном с цветочным узором, напоминающим русский стиль.

    Первая леди проявила интерес к костюму мальчика и даже потрогала его фуражку. После того как дети получили традиционные подарки от президента и его супруги, они покинули кадр, при этом личности детей и их родителей не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сеуле в преддверии Хэллоуина распродали все билеты на специальные ночные автобусные туры, во время которых пассажирам предстоит сражаться с зомби.

    В 2025 году американская актриса Джулия Фокс вызвала шквал критики, появившись на Хеллоуин в костюме Жаклин Кеннеди, «окровавленном», как после покушения на ее мужа.

    28 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Пропавших в Новосибирской области подростков нашли погибшими

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области сообщили, что двух пропавших в регионе подростков в возрасте 15 и 16 лет обнаружили погибшими.

    Заявки на поиск поступили 18 и 20 октября, сообщает новосибирский отряд «ЛизаАлерт». Добровольцы расклеивали ориентировки, обследовали труднодоступные территории и естественные укрытия, а также собирали информацию и проверяли поступавшие свидетельства.

    «В ходе поисковых мероприятий 28 октября 2026 года, проходивших совместно с сотрудниками правоохранительных органов, подростков обнаружили погибшими. Отряд выражает соболезнования их родным и близким», – говорится в сообщении организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пропавшую в Ачинске 16-летнюю девочку нашли погибшей.

    На прошлой неделе из социально-реабилитационного центра в Самарской области сбежали четверо подростков.

    В начале месяца в красноярском селе Чулым пропали и вскоре вернулись домой две девочки

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    27 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Роскомнадзор опроверг планы запретить интернет для детей до 14 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор не выступал с инициативой запретить детям младше 14 лет пользоваться интернетом, сообщила пресс-служба ведомства.

    «Ведомство не выступало с подобной инициативой. Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту», – говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, которое приводит ТАСС.

    Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что ведомство якобы предложило ограничить время пребывания детей в интернете. Кроме того, сообщалось, что Роскомнадзор якобы направил в комитет Госдумы по информационной политике законопроект об обязательной идентификации несовершеннолетних в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суды оштрафовали российских операторов связи на 4 млн рублей за нарушения при фильтрации интернет-трафика.

    В марте Роскомнадзор опроверг сообщения о дефиците мощностей для блокировок ресурсов. Тогда же ведомство перенаправило вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в столице в Минцифры.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    28 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Житель Кубани арестован за убийство пятилетнего пасынка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Славянском районе Краснодарского края арестовали мужчину, обвиняемого в избиении и убийстве пятилетнего сына своей супруги, сообщили в Следственном комитете.

    Трагедия случилась 16 октября. В этот момент матери ребенка не было дома. По версии следствия, 28-летний мужчина нанес ребенку не менее восьми ударов, а также ударил его головой о металлическую батарею. Мальчик скончался в больнице, сообщило СУ СК России по региону.

    Отчим пытался выдать случившееся за несчастный случай, заявив врачам, что мальчик упал в ванной. Однако его причастность была доказана, и на допросе он признался в содеянном.

    Прокуратура региона даст оценку действиям органов профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд в Краснодарском крае отправил под стражу местного жителя по обвинению в жестоком убийстве школьницы.

    В том же месяце Краснодарский краевой суд вынес приговор паре за жестокую расправу над малолетним сыном.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности соцработников после убийства шестилетнего мальчика матерью в подмосковной Балашихе.

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    29 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    В Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Власти Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Финская активистка и беженка Салли Райски сообщила, что социальные службы официально изъяли 79 детей из семей украинских беженцев на территории Германии.

    По словам Райски, европейские социальные службы забирают несовершеннолетних из украинских семей под предлогом психологического состояния родителей и соблюдения местных законов о защите детей, передает РИА «Новости».

    «Уже официально в Германии 79 случаев именно таких. Там родители, они старались как-то своих детей забрать, но об этом все молчат», – рассказала Райски.

    Она также заявила, что западные средства массовой информации называют эти сведения фейком. В то же время в Польше, Чехии и Германии работают организации, помогающие украинцам вернуть несовершеннолетних в семьи.

    К концу июля 2024 года Национальная социальная сервисная служба Украины сообщала об изъятии за границей 430 детей. Больше всего инцидентов фиксировалось в Германии и Польше, а причинами выступали разница в законодательстве, условия проживания и поведение родителей.

    В начале месяца финская активистка Салли Райски заявила об изъятии детей у украинских беженцев в Европе под надуманными предлогами.

    Многие переселенцы с Украины переехали из Польши в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением местного населения.

    Прирост числа находящихся под временной защитой в Евросоюзе украинских беженцев сократился почти в шесть раз после ужесточения правил.

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    27 октября 2026, 22:47 • Новости дня
    Ватикан заверил в продолжении работы по обмену пленными на Украине

    В Ватикане пообещали продолжить обмены пленными России и Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Секретарь Святого престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер заявил, что Ватикан намерен продолжать усилия по обмену пленными между Россией и Украиной и возвращению детей в семьи.

    «Мы продолжим взаимодействовать по Украине. Очевидно, мы продолжим работать над вопросом обмена пленными, а также над вопросом детей, в том числе их возвращения в семьи», – передает РИА «Новости» слова Галлахера.

    Он отметил, что возвращение детей остается сложной задачей из-за затяжного характера конфликта. Те, кто был ребенком в его начале, уже достигли совершеннолетия, что создает дополнительные юридические сложности.

    «Мы привержены этой работе и продолжим ее. Кардинал Маттео Дзуппи, с которым я встречался на прошлой неделе, тоже полон решимости продолжать усилия всеми доступными нам способами», – добавил представитель Ватикана.

    В конце сентября Дзуппи посетил Москву. Он провел встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лантратова заявила о сложных переговорах с украинской стороной по обмену военнопленными. В сентябре кардинал Маттео Дзуппи выразил надежду на развитие процесса обмена пленными.

    Летом глава дипслужбы Ватикана Пол Ричард Галлахер сообщил о проведении переговоров с Россией по гуманитарным проблемам.

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    27 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    МВД перечислило документы для подтверждения гражданства детей до 14 лет

    МВД: Гражданство детей до 14 лет подтверждают загранпаспорт и свидетельство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Наличие российского гражданства у детей в возрасте до 14 лет можно подтвердить с помощью свидетельства о рождении со специальной отметкой, заграничного паспорта или паспорта родителя, сообщили в миграционной службе МВД.

    Удостоверить статус гражданина для ребенка младше 14 лет позволяет его российский заграничный паспорт или свидетельство о приобретении гражданства по рождению. В качестве альтернативы принимается свидетельство о рождении с соответствующей отметкой, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Кроме того, подтверждающим документом служит нотариально заверенный перевод на русский язык иностранного свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве. Статус ребенка также можно подтвердить по паспорту родителя с российским гражданством, если в него внесены и заверены сведения о детях.

    В ведомстве добавили, что с октября 2025 года родители и законные представители могут подавать заявления об оформлении гражданства по рождению в электронном виде через портал государственных услуг. Срок рассмотрения таких обращений территориальными органами министерства составляет пять рабочих дней, при этом возможность подачи документов на бумажном носителе сохранена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МВД анонсировало прекращение внесения данных о детях в загранпаспорта родителей с 2027 года. В апреле россияне получили возможность подтверждать наличие у ребенка гражданства в электронной форме. В январе миграционная служба разрешила выехавшим детям до 14 лет возвращаться в страну по свидетельству о рождении.

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    27 октября 2026, 05:05 • Новости дня
    Глава Соцфонда анонсировал маткапитал в 1 млн рублей на второго ребенка

    Чирков пообещал маткапитал в 1 млн рублей на второго ребенка

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что в 2027 году размер материнского капитала на второго ребенка превысит 1 млн рублей при условии, если семья не оформляла выплату на первенца.

    В 2027 году материнский капитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей для семей, не получавших эту выплату на первого ребенка, передает РИА «Новости».

    «Выплаты на первого ребенка составят 778,5 тыс. рублей, на второго, если на первенца маткапитал не был получен, – 1,028 млн», – заявил Чирков.

    Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее отметил, что в 2027 году средствами материнского капитала воспользуются более 1,8 млн россиян. По словам руководителя ведомства, на эти цели предусмотрено почти 545 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Котяков сообщил о направлении почти 1,23 трлн рублей на единые пособия для детей.

    В начале октября глава Минтруда анонсировал увеличение размера материнского капитала на 6,8% в 2027 году.

    Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин спрогнозировал рост минимального пособия по беременности и родам до 133 тыс. рублей.

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    27 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Львова-Белова анонсировала центр профилактики киберпреступлений против детей

    В России решили создать центр профилактики киберпреступлений против детей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создаваемый на базе аппарата детского омбудсмена центр профилактики киберпреступлений будет отслеживать новые схемы мошенников и разрабатывать рекомендации по противодействию им, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    В аппарате создается аналитический центр, где соберут «текущие поведенческие модели, как профилактировать это все», а также новые мошеннические схемы, которые «постоянно модернизируются», передает ТАСС слова Львова-Беловой.

    Она рассказала, что аппарат занимается профилактикой киберпреступлений в отношении детей, вовлечения их в террористическую деятельность и травли, что является одной из главных проблем. Омбудсмен подчеркнула важность информирования и цифровой гигиены.

    Львова-Белова добавила, что детей необходимо научить не отвечать на звонки с неизвестных номеров, не добавлять в друзья незнакомцев и не сообщать персональные данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МВД предупредило об активном использовании мошенниками социальных сетей и мобильных игр для поиска жертв среди детей.

    Ранее эксперт заявил о применении злоумышленниками страха ребенка перед взрослыми для вовлечения в преступления.

    Тогда ведомство сообщило о многоступенчатых схемах обмана несовершеннолетних.

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    29 октября 2026, 03:17 • Новости дня
    Суд Сиднея приговорил учительницу за сексуальные преступления против школьников

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Сиднее приговорил школьную учительницу Тайлу Ли Брэйли к 15 месяцам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении двух учеников.

    Брэйли признала вину по четырем обвинениям, связанным с сексуальными действиями в отношении подростков в 2024 году, а также с использованием средств связи для передачи материалов о жестоком обращении с детьми, передает abc.net.au.

    Суд подчеркнул, что действия Брэйли разрушили доверие между учителем и учеником, что потребовало тюремного заключения. «Преступления подобного рода наносят огромный вред доверию, которое должно существовать между семьями и системой образования», – заявила судья.

    Брэйли арестовали в августе 2024 года, а после освобождения под залог вновь задержали по обвинениям, связанным со вторым подростком. Психолог отметил, что в момент совершения преступлений учительница, вероятно, находилась в маниакальном эпизоде из-за биполярного расстройства. Осужденная сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в апреле 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Литве отдал под суд католического священника по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними.

    В середине месяца суд в США приговорил тренера к 90 годам тюрьмы за детскую порнографию.

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    27 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Москва и Подмосковье стали лидерами по рождению двойняшек и тройняшек

    Соцфонд: Москва и Подмосковье стали лидерами по рождению двойняшек и тройняшек

    Tекст: Ольга Иванова

    В первые девять месяцев 2026 года больше всего двоен и троен появилось на свет в столичных и подмосковных медицинских учреждениях.

    В роддомах московского региона за этот период два ребенка за одни роды появились 1075 раз, а три – 13 раз, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда.

    В число регионов-лидеров по количеству родившихся двоен и троен также вошли Краснодарский край и Петербург. На Кубани двойняшки родились в 325 семьях, а тройняшки – в четырех. В Петербурге зарегистрировано 270 семей с двойняшками и три – с тройнями.

    Замыкают первую пятерку Дагестан и Свердловская область, где двойни появились на свет у 249 и 233 матерей соответственно. Кроме того, по три тройни с начала года родились в Алтайском крае и Кировской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Туве и Чечне зафиксировали самые высокие показатели рождаемости среди субъектов России.

    Весной в Социальном фонде назвали Москву, Московскую область и Краснодарский край лидерами по числу многодетных семей.

    В марте вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте рождаемости по итогам 2025 года в 18 регионах страны.

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    27 октября 2026, 06:32 • Новости дня
    СК начал проверку из-за отравления детей в детсаду на Сахалине

    СК: Семь детей в детсаду Южно-Сахалинска заразились кишечной инфекцией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске, сообщили в СУ СК по Сахалинской области.

    «По факту заболевания семи детей в детском саду села Дальнее в Южно-Сахалинске <...> организована процессуальная проверка», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В ходе проверки планируется установить обстоятельства инцидента и выявить возможные нарушения санитарных норм и требований безопасности. По результатам будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц и принято соответствующее решение.

    В связи с выявлением заболевших сразу в трех группах, детский сад № 57 приостановил работу. В помещениях проводится дезинфекция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк сообщила о возможном заражении стафилококком воспитанников сахалинского детского сада.

    Более 30 человек почувствовали сильное недомогание после дневного сна в детском саду сахалинского Корсакова.

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    27 октября 2026, 06:15 • Новости дня
    Московские школьники посетили Южную Корею с образовательной миссией

    Учащиеся Школы Газпромбанка посетили Республику Корея для обмена опытом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учащиеся московского учреждения «Школа Газпромбанка» нанесли визит в Республику Корея, где встретились с ровесниками из города Сувон и представили российскую культуру.

    Учащиеся московской «Школы Газпромбанка» посетили Республику Корея, поучаствовав в фестивале талантов и встретившись с учениками гимназии с углубленным изучением иностранных языков в городе Сувон, передает ТАСС. Представители образовательной организации охарактеризовали эту поездку как пример детской образовательной дипломатии.

    «Образовательная дипломатия – это самый эффективный способ наведения мостов между народами», – заявила заместитель директора учреждения Елена Срданович. По ее словам, школьники достойно представили страну, показав лучшие культурные традиции России.

    Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев согласился с этим мнением, назвав воспитание подрастающего поколения в духе взаимного уважения фундаментом для устойчивых межгосударственных отношений. В российской дипломатической миссии также состоялся совместный концерт воспитанников школы при посольстве и Школы Газпромбанка.

    Ключевым этапом стало посещение Сувонской гимназии, с которой в прошлом году был подписан договор о сотрудничестве для реализации дистанционного проекта по русскому языку. В Сувоне прошел еще один концерт с русскими народными танцами и песнями, а также совместные занятия по корейскому языку, основам K-pop и интеллектуальные игры, что заложило перспективы развития сотрудничества на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство иностранных дел России отметило заинтересованность Южной Кореи в нормализации отношений с Москвой.

    Также российская делегация достигла новых договоренностей по молодежному сотрудничеству во время визита в Республику Корея.

    Кроме того, Московский государственный лингвистический университет занялся созданием новой учебной программы по корейскому языку для внедрения в школах России.

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    28 октября 2026, 04:15 • Новости дня
    Линия помощи школьникам приняла почти 3 тыс. обращений за 1,5 месяца

    Минпросвещения: Линия помощи школьникам приняла 3 тыс. обращений

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что на круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия» за 1,5 месяца поступило около 3 тыс. звонков.

    Чаще всего за поддержкой обращались обучающиеся, на которых пришлось 40% от общего числа запросов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «Почти за полтора месяца на круглосуточную линию поступило почти 3 тыс. обращений, и почти половина из них – это конкретные психологические и социальные трудности, в решении которых ребятам и взрослым нужна помощь здесь и сейчас», – сказал Кравцов.

    Специалисты также получили 25,7% звонков от родителей и 1,5% от педагогов. Еще 32,8% обращений поступили от других взрослых или лиц, чью принадлежность установить не удалось.

    В ходе консультаций сотрудники линии помогают обратившимся снизить эмоциональное напряжение и определить возможные пути решения проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Министерство просвещения запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия».

    В августе Кравцов заявил о появлении во всех школах специальных инстанций для разрешения разногласий между учениками, родителями и преподавателями.

    В 2025 году ведомство создало комиссию по защите чести и достоинства педагогов.

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    28 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    Кравцов заявил о внедрении программ воспитания во всех школах России

    Кравцов: Во всех российских школах внедрены рабочие программы воспитания

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что во всех российских школах внедрены рабочие программы воспитания.

    «На сегодняшний день создана эффективно работающая система воспитательной работы в школах. Во всех образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания. Важная задача – создание в школах среды, которая способствует развитию детей, формированию у них гражданской ответственности и уважения к истории и культуре нашей страны», – приводит слова Кравцова Минпросвещения в Max.

    Министр подчеркнул, что важную роль в этой работе играет Российское общество «Знание». По его словам, совместная деятельность включает взаимодействие с родителями, развитие школьных библиотек и создание единого списка игрушек для детских садов с учетом итогов конкурса «Родная игрушка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову создать программу для привлечения бывших преподавателей обратно в систему образования.

    В начале месяца глава Минпросвещения заявил о необходимости сохранить детский сад пространством воспитания ребенка.

    В прошлом месяце министр сообщил о важности сохранения за школьниками права на осознанный выбор дальнейшей траектории развития при профильном обучении.

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    28 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Первый российский иммуноглобулин разрешили применять для лечения детей

    Первый российский внутривенный иммуноглобулин «Биогам» одобрен для педиатрии

    Tекст: Мария Иванова

    Первый российский внутривенный иммуноглобулин человека «Биогам», производимый холдингом «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», получил одобрение для применения в педиатрии, сообщила пресс-служба Ростеха.

    «Биогам» одобрили для лечения детей с нарушениями иммунной системы. Расширение показаний позволит обеспечить пациентов отечественным препаратом и снизить зависимость от зарубежных поставок, сообщает Ростех.

    Отмечается, что «БиоГам» является первым российским внутривенным иммуноглобулином, очищенным хроматографическим методом. Выпускается в концентрации 10%, что позволяет вдвое сократить объем вводимой жидкости.

    Препарат применяется в ходе заместительной терапии при первичных и вторичных иммунодефицитах, а также для лечения заболеваний, требующих иммуномодулирующей терапии.

    Выпуск «БиоГам» с расширенными показаниями планируется начать в декабре 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил о создании комплексного механизма ускоренного доступа на рынок отечественных лекарств для орфанных заболеваний.

    В начале месяца статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб сообщил о презентации нового препарата для ревакцинации взрослых против коклюша, дифтерии и столбняка.

    Летом научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал о финальной стадии официального утверждения инновационного препарата для защиты детей от острой кишечной инфекции.

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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Переворот в Бразилии: было или показалось?

      Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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