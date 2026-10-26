История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.2 комментария
В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы
Депутат Чернышов предложил выплачивать деньги за возвращение учителей в школы
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову создать программу «Возвращение в школу» для привлечения бывших преподавателей обратно в систему образования.
Глава думского комитета направил обращение в Минпросвещения с инициативой по привлечению на работу бывших учителей, передает РИА «Новости».
«Прошу Вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы «Возвращение в школу», направленной на привлечение к преподаванию педагогов, которые ранее работали в общеобразовательных организациях, но затем перешли в другие отрасли», – говорится в документе.
Автор идеи отметил необходимость обновления знаний и помощи в освоении изменившихся требований для специалистов с перерывом в стаже. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию.
Отдельно депутат предложил ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте. Условия получения финансовой поддержки потребуют строгого учета предыдущего педагогического стажа и срока работы вне школы, чтобы исключить злоупотребления при формальном увольнении.
Отпуск по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений не будет считаться уходом из профессии. Трудоустройство участников программы предлагается проводить на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в России единой среды с социальными гарантиями для педагогов.
Также член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки специалистов в моногородах.
Кроме того, летом президент Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогических работников.