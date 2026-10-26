В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы

Депутат Чернышов предложил выплачивать деньги за возвращение учителей в школы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава думского комитета направил обращение в Минпросвещения с инициативой по привлечению на работу бывших учителей, передает РИА «Новости».

«Прошу Вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы «Возвращение в школу», направленной на привлечение к преподаванию педагогов, которые ранее работали в общеобразовательных организациях, но затем перешли в другие отрасли», – говорится в документе.

Автор идеи отметил необходимость обновления знаний и помощи в освоении изменившихся требований для специалистов с перерывом в стаже. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию.

Отдельно депутат предложил ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте. Условия получения финансовой поддержки потребуют строгого учета предыдущего педагогического стажа и срока работы вне школы, чтобы исключить злоупотребления при формальном увольнении.

Отпуск по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений не будет считаться уходом из профессии. Трудоустройство участников программы предлагается проводить на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в России единой среды с социальными гарантиями для педагогов.

Также член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки специалистов в моногородах.

Кроме того, летом президент Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогических работников.