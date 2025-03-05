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Жительница Херсонской области родила 14-го ребенка
Врачи севастопольского роддома успешно приняли четырнадцатые роды у Татьяны из Херсонской области.
Жительница Херсонской области Татьяна, ожидавшая четырнадцатого ребенка, была направлена в роддом Севастополя в рамках соглашения между Департаментом здравоохранения города и Министерством здравоохранения Херсонской области. Это событие стало уникальным для медицинского персонала, который отмечает, что за многолетнюю практику с таким случаем они сталкиваются впервые, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.
Специалисты роддома успешно провели роды, обеспечив необходимую медицинскую помощь и внимание. «Мама-героиня переживала из-за долгого пути, но врачи сделали все возможное, чтобы обеспечить ей комфорт и безопасность», – отметил губернатор.
На свет появился здоровый мальчик, которого назвали Тимофеем. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Семья уже отвезла новорожденного домой, где его ждут сестренки и братишки.
«Татьяна говорит, что для них с мужем Александром большая семья – это настоящее счастье. По нашей севастопольской традиции вручили многодетным родителям памятную медаль «Родившемуся в городе-герое Севастополе». Поздравляю Татьяну и Александра с пополнением в их большой и дружной семье», — добавил Развожаев, поздравляя родителей с рождением ребенка.