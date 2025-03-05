Жительница Херсонской области родила 14-го ребенка

Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

Политолог Трухачев: Трамп не пустит на порог Белого дома Стармера и Макрона с Зеленским

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Не удивлюсь, если президент США Дональд Трамп даже не пустит на порог Белого дома премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с той «бумажкой», которую они называют планом урегулирования конфликта на Украине», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно «проштрафился». И особых перспектив изменения я не вижу. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», – сыронизировал эксперт.

«Что касается плана, то там указаны отдельные предложения: перемирие в небе и на море, освобождение заключенных. Но в Вашингтоне, скорее всего, не захотят это рассматривать в отрыве от создания новой общей концепции безопасности в Европе», – продолжил собеседник.

«Более того, в плане нет и намека на решение самих причин кризиса на Украине. Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», – отметил аналитик.

«Думаю, основными европейскими переговорщиками с США станут генсек НАТО Марк Рютте – от либеральной страты, президент Финляндии Александр Стубб – от системных консерваторов, премьер Италии Джорджа Мелони – от евроскептиков, президент Чехии Петр Павел – от технократов и бывший президент Словении Борут Пахор – от левого крыла. Их голоса для Трампа кажутся весомее», – резюмировал политолог.

Ранее стали известны пункты нового проекта урегулирования украинского кризиса, который премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский хотят на будущей неделе представить американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Daily Mail.

В тексте указаны: освобождение заключенных и перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, атаки на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. Также упоминается немедленное прекращение боевых действий на море.

Франция и Британия уже разрабатывали первый вариант плана прекращения огня на Украине. Как сообщал Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

Французский лидер уточнял, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – говорил он.

Но в реальности этот план не стоит бумаги, на которой он изложен, говорил газете ВЗГЛЯД Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда».