Tекст: Антон Антонов

По статистике, в августе 2025 года средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых составляла 160477 рублей, а в августе 2026 года выросла до 176588 рублей, передает РИА «Новости».

В сфере добычи нефти и природного газа средний заработок в августе достиг 225634 рубля, в добыче металлических руд – 192115 рублей, а в добыче угля – 134742 рубля.

При этом средняя начисленная зарплата по экономике в России в августе 2026 года составила 103014 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя номинальная начисленная заработная плата в Москве в августе 2026 года составила 176138 рублей.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге субъектов России по уровню доходов населения за второй квартал 2026 года.

