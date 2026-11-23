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Премьер Сингапура Вонг заявил о невозможности контролировать экспорт чипов
Сингапур не имеет возможности отслеживать использование микрочипов в третьих странах и обеспечивать там соблюдение экспортных ограничений Соединенных Штатов, заявил премьер-министр страны Лоуренс Вонг.
Власти страны обеспокоены использованием Сингапура для обхода экспортного контроля других государств. Опасения возникли после скандала вокруг компаний Nvidia и Megaspeed, когда Вашингтон заявил о перенаправлении передовых американских чипов в Китай через сингапурскую фирму, пишет Mothership.
«Мы не можем осуществлять правоприменение от их имени, особенно в этих других странах», – заявил Вонг, комментируя ожидания американской стороны. При этом он отметил готовность делиться информацией с другими государствами для проведения самостоятельных проверок.
По словам премьер-министра, правительство контролирует использование чипов внутри страны, однако объем реэкспорта микроэлектроники значительно превышает внутреннее потребление. Вонг подчеркнул, что Сингапур не имеет юрисдикции над конечными пользователями в других государствах.
Глава правительства также выразил надежду на сохранение дружественных отношений и с Вашингтоном, и с Пекином. Он добавил, что обе стороны понимают позицию Сингапура. Бывшей руководительнице Megaspeed Элис Хуанг запретили въезд в страну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская пресса сообщила о контактах фигурантки скандала вокруг корпорации Nvidia Элис Хуанг с китайской разведкой.
В воскресенье власти США начали расследование в отношении предполагаемой шпионки.
В среду сенаторы-республиканцы потребовали ввести новые ограничения на поставки передовых американских чипов в Китай.