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Politico: В Сенате США потребовали ужесточить экспорт чипов в Китай
Politico: Сенаторы США потребовали ограничить экспорт чипов в КНР из-за Nvidia
Сенаторы-республиканцы в США добиваются новых ограничений на поставки передовых американских чипов в Китай на фоне скандала вокруг компании Nvidia, сообщает Politico.
Сенаторы-республиканцы в США намерены включить дополнительные ограничения в ежегодный законопроект об обороне, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Сенатор Джерри Моран призвал Минторг США ограничить продажи передовых чипов Nvidia. «Трудно поверить, что Nvidia сможет сама себя контролировать», – заявил Моран.
Другой сенатор Джим Бэнкс раскритиковал министерство за то, что оно до сих пор не включило сингапурскую компанию Megaspeed в список организаций, поставки которым требуют специальной лицензии. При этом сама Nvidia прекратила продажи чипов этой компании еще в июне 2025 года.
Поводом для новых требований стал скандал вокруг Megaspeed, деятельность которой расследуют министерства юстиции и торговли США из-за возможных нарушений экспортных ограничений. Руководительницу компании Элис Хуанг подозревают в связях с китайской разведкой. Дополнительное внимание к делу привлекли сообщения о ее романе с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, который 12 ноября покинул свой пост.
На фоне разбирательства совет директоров Nvidia 17 ноября объявил о создании специального комитета по контролю за соблюдением экспортных ограничений. Дженсен Хуанг согласился 1 декабря ответить на вопросы трех комитетов Палаты представителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министерство торговли США опубликовало новые правила, запрещающие обходить экспортные ограничения на передовые технологии и чипы для искусственного интеллекта.
В пятницу глава ведомства Говард Латник согласился выступить в Конгрессе с показаниями о соблюдении ограничений на поставки микрочипов Nvidia в Китай.
В тот же день председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга явиться на открытые слушания.