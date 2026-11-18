Politico: Сенаторы США потребовали ограничить экспорт чипов в КНР из-за Nvidia

Tекст: Вера Басилая

Сенаторы-республиканцы в США намерены включить дополнительные ограничения в ежегодный законопроект об обороне, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Сенатор Джерри Моран призвал Минторг США ограничить продажи передовых чипов Nvidia. «Трудно поверить, что Nvidia сможет сама себя контролировать», – заявил Моран.

Другой сенатор Джим Бэнкс раскритиковал министерство за то, что оно до сих пор не включило сингапурскую компанию Megaspeed в список организаций, поставки которым требуют специальной лицензии. При этом сама Nvidia прекратила продажи чипов этой компании еще в июне 2025 года.

Поводом для новых требований стал скандал вокруг Megaspeed, деятельность которой расследуют министерства юстиции и торговли США из-за возможных нарушений экспортных ограничений. Руководительницу компании Элис Хуанг подозревают в связях с китайской разведкой. Дополнительное внимание к делу привлекли сообщения о ее романе с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, который 12 ноября покинул свой пост.

На фоне разбирательства совет директоров Nvidia 17 ноября объявил о создании специального комитета по контролю за соблюдением экспортных ограничений. Дженсен Хуанг согласился 1 декабря ответить на вопросы трех комитетов Палаты представителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министерство торговли США опубликовало новые правила, запрещающие обходить экспортные ограничения на передовые технологии и чипы для искусственного интеллекта.

В пятницу глава ведомства Говард Латник согласился выступить в Конгрессе с показаниями о соблюдении ограничений на поставки микрочипов Nvidia в Китай.

В тот же день председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга явиться на открытые слушания.