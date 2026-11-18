От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.0 комментариев
Правящая коалиция Германии договорилась о потолке цен на топливо
Правящая коалиция Германии в составе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласовала введение временного потолка цен на автомобильное топливо с 1 января 2027 года.
Правительство Германии должно утвердить законопроект и сопутствующее постановление 2 декабря. Ожидается, что механизм ценового регулирования будет действовать три месяца, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
Власти подчеркнули необходимость гарантировать безопасность поставок энергоносителей в полном объеме. Конкретные параметры ценового потолка пока не раскрываются.
Новая мера заменит «топливную скидку», которая действует с начала октября и истекает в конце декабря. Субсидия направлена на смягчение роста цен на заправках из-за конфликта вокруг Ирана. В середине сентября лидеры коалиции согласовали введение предельных цен на бензин и дизель по примеру Люксембурга или Бельгии. В коалиции пояснили, что шаг носит антикризисный характер и направлен на пресечение необоснованных ценовых накруток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце цены на нефтепродукты в Германии увеличились более чем на 50% в годовом выражении на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.
В сентябре правительство ФРГ намеревалось снизить налоги и установить верхний предел стоимости автомобильного горючего из-за рекордного подорожания дизеля.
В марте стоимость дизельного топлива в Германии выросла до уровня, почти достигшего исторического максимума марта 2022 года.