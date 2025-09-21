Глава Минэкономики Германии признала кризис и рост безработицы

Глава Минэкономики Германии Райхе заявила о кризисе и миллионах безработных

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, в немецкой экономике складывается «серьезная ситуация», передает РИА «Новости». «Ситуация серьезная. У нас сейчас три миллиона безработных. С 2019 года мы находимся в фазе отсутствия роста… В промежутке были небольшие признаки улучшения, но мы объясняем их ускоренным экспортом в США до того, как ввели пошлины», – отметила Райхе.

Министр напомнила о высоких расходах на энергоносители и «очень-очень высоких» издержках работодателей на сотрудников помимо зарплаты. Она подчеркнула, что без значительных инвестиций экономика будет испытывать трудности как минимум 20 лет. По мнению Райхе, Германии необходима программа оздоровления экономики, однако на проведение реформ потребуется время.

Экономика ФРГ сейчас переживает спад: на ситуацию влияет рост цен на энергоносители, связанный с прекращением поставок газа из России. Согласно данным Федерального статистического бюро Destatis, ВВП Германии в 2024 году сократился на 0,2%, и это уже второй год подряд, когда фиксируется снижение. Подобная ситуация, когда спад отмечается два года подряд, ранее наблюдалась только в 2002-2003 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии поддержали идею передачи доходов от замороженных российских активов Киеву. Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США. Канцлер Германии Олаф Мерц признал слабость Европы в переговорах с США по вопросам тарифов.