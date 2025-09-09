  • Новость часаПесков заявил о неизменности графика Путина после атаки дронов в Сочи
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    9 сентября 2025, 14:06 • Новости дня

    Мерц признал слабость Европы в переговорах по пошлинам с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз пока не может вести равноправные переговоры с США по торговым пошлинам, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Европа пока недостаточно сильна для равноправных переговоров с Соединенными Штатами по пошлинам, признал Мерц на открытии международной выставки коммерческого автотранспорта в Мюнхене, которую транслировал правительственный YouTube-канал Phoenix, передает РИА «Новости».

    «Я хочу, чтобы мы продолжили деэскалацию торгового конфликта с США и в конечном итоге надолго предотвратили его на основе стабильных, надежных договорных соглашений. Признаю, что я бы хотел другого, лучшего результата, в том числе и для нас, европейцев, в сделке по пошлинам с Соединенными Штатами. Но пока мы еще не настолько сильны, чтобы самостоятельно решать такие вопросы в Европе на равных», – сказал он.

    Канцлер добавил, что необходимо наращивать промышленный потенциал Европы и усиливать конкурентоспособность на мировом рынке. Он подчеркнул, что Германия как экспортно-ориентированная экономика зависит от открытости мировых рынков и призвал к диверсификации торговых партнерств для снижения сырьевой зависимости.

    Мерц заявил, что Европа работает над укреплением справедливых условий конкуренции, снижением зависимости и повышением устойчивости своих экономик. Политик выразил обеспокоенность ограничениями Китая на экспорт редкоземельных металлов и постоянных магнитов, отметив, что обеспечение промышленности такими материалами является общей задачей для политики и бизнеса.

    В августе Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении ЕС и 60 стран.

    8 сентября 2025, 22:57 • Новости дня
    FT узнала о подготовке в ЕС американского «воздушного щита» для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Поскольку многие из наиболее влиятельных стран «коалиции желающих» на самом деле не хотят отправлять войска на Украину, среди «не желающих», в частности, Германия, Италия и Польша, европейцы рассматривают альтернативные варианты помощи Украине.

    «Сейчас ведутся разговоры о создании «фактического прекращения огня» с помощью американского «воздушного щита» для Украины. «Воздушный щит» предполагает значительное усиление противовоздушной обороны, которая сможет закрыть небо от российских беспилотников, но не от баллистических ракет», – пишет Finantial Times (FT).

    В статье уточняют, что европейцы могли бы внести свой вклад, в том числе оказав военно-морскую поддержку, которая помогла бы защитить воздушное пространство Украины. Также обсуждается возможность размещения авианосцев, вероятно, в Европе.

    Европейцы надеются, что более жесткие меры против России будут одобрены Конгрессом, пишет газета, отмечая, что президент США неоднократно заявлял и на словах, и на деле, что не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, о чем стоит помнить при любых инициативах с расчетом на участие США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    8 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    ЕС задумался о санкциях против Китая из-за покупки российских энергоносителей

    FT: ЕС задумался о санкциях против Китая из-за покупки российских энергоносителей

    ЕС задумался о санкциях против Китая из-за покупки российских энергоносителей
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники обсуждают возможное введение санкций против Китая и других государств, приобретающих российские энергоносители, пишет Financial Times (FT).

    В материале FT отмечается, что реальный прогресс по введению подобных санкций возможен только при поддержке Соединенных Штатов и согласованности действий с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    Ранее руководитель Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    Агентство Bloomberg писало, что делегация Евросоюза на этой неделе отправится в Вашингтон, чтобы обсудить ужесточение антироссийских санкций, включая меры против энергетических компаний и танкеров. Позже ЕК подтвердила отправку делегации в США для координации санкций против России.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    8 сентября 2025, 17:18 • Новости дня
    Reuters: ЕК разработала 19-й пакет санкций против России

    Reuters: ЕК представит 19-й пакет санкций против России 12 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия намерена внести на рассмотрение стран Евросоюза 19-й пакет антироссийских санкций к 12 сентября, пишет Reuters.

    По информации Reuters, в проекте санкционного пакета предусмотрено внесение в черный список двух банков из государств Центральной Азии, передает ТАСС. Кроме того, под новые ограничения могут попасть несколько региональных российских банков.

    В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

    В августе официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

    9 сентября 2025, 12:54 • Новости дня
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    Эксперт Анпилогов: Идея создания «воздушного щита» на Украине обречена на провал

    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Запада по созданию «воздушного щита» для Украины является технически нереализуемой и политически пустой декларацией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее FT сообщила, что план «коалиции желающих» в отношении Украины предполагает усиление ПВО и возможное развертывание европейских авианосцев.

    «Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

    Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

    «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

    «Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне лимитированы в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

    На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

    Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой, обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

    В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя млн долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тыс. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

    Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется, как минимум, в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

    Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем. Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые», – акцентировал специалист.

    Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

    «Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент времени просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

    По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.

    Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что на Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня.

    По его информации, инициатива предполагает расширение поставок средств ПВО для защиты от беспилотников. При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев.

    Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал президент Франции.

    По данным Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Издание сообщает, что внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих».

    7 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Посол в Германии Нечаев осудил подготовку стран Запада к «войне с Россией»

    Посол в ФРГ Нечаев: Москва осуждает подготовку стран Запада к войне с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывания западных политиков о подготовке к войне против России являются крайне опасными, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    «Мы не приемлем милитаризацию, подготовку некоторых западных стран к войне с Россией. Мы время от времени слышим подобные заявления. Это, конечно, нас не радует и, на наш взгляд, крайне опасно», – приводит слова Нечаева ТАСС.

    Нечаев отметил, что отношения между Россией и Германией традиционно влияли на политический климат в Европе и содействовали безопасности и стабильности континента.

    Он выразил уверенность, что многоплановые двусторонние контакты и партнерство могут быть восстановлены, подчеркнув, что к этому призывают многие граждане Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе нарастают признаки подготовки к агрессивной войне против России. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об угрозе нападения России на Европу после окончания СВО, сказал, что у того «остался менталитет гитлеровской Германии».

    8 сентября 2025, 06:31 • Новости дня
    Песков раскритиковал «оголтелый европейский милитаризм»

    Песков: Оголтелый европейский милитаризм мешает урегулированию на Украине

    Песков раскритиковал «оголтелый европейский милитаризм»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский милитаризм мешает процессу урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, которое дал в ходе Восточного экономического форума.

    Песков подчеркнул, что европейские страны выбрали «достаточно оголтелую позицию». В качестве примера он привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предложила превратить Украину в «стального ежа», передает ТАСС.

    «Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны – это оголтелый европейский милитаризм», – заявил Песков.

    По его мнению, подобная позиция европейских государств не помогает решению конфликта, а наоборот, мешает урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков отметил, что благодаря усилиям президента России Владимира Путина увеличивается число государств, которые начинают понимать российскую позицию по ситуации на Украине и причинам спецоперации.

    Фон дер Ляйен заявляла, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального ежа (дикобраза), которого не сможет переварить никакой противник».

    9 сентября 2025, 08:24 • Новости дня
    Кобяков: Разведка ФРГ сняла с рейса немцев, ехавших на ПМЭФ в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкая федеральная разведывательная служба задержала граждан Германии, направлявшихся в Россию на Петербургский международный экономический форум в 2025 году, сообщил советник российского президента Антон Кобяков.

    Федеральная разведывательная служба Германии BND снимала граждан Германии с рейсов, направлявшихся в Россию для участия в ПМЭФ, сказал Кобяков, передает РИА «Новости».

    «Наверное, как-то у них там с демократией не очень», – отметил советник президента.

    Напомним, президент России Владимир Путин проводил несколько встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума.

    Журналист немецкого агентства DPA Мартин Романчик сообщал, что глава российского государства на ПМЭФ произвел впечатление очень собранного и отдохнувшего человека.

    8 сентября 2025, 10:11 • Новости дня
    Politico: Европарламент встретит ежегодное обращение Фон дер Ляйен шквалом критики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские депутаты ожидают, что запланированная речь Урсулы фон дер Ляйен усугубит внутренние конфликты и подчеркнет политическую поляризацию в Евросоюзе.

    Европейская комиссия готовится к выступлению председателя Урсулы фон дер Ляйен с ежегодным обращением о положении Евросоюза, на фоне растущих разногласий среди членов парламента и критики в адрес руководства, пишет Politico.

    В этом году парламентарии намерены не только выслушать планы главы комиссии, но и публично выразить недовольство рядом её решений.

    По информации издания, фон дер Ляйен обвиняют в уступках Трампу при заключении торгового соглашения с США, в поддержке сделки с Южной Америкой в ущерб европейским фермерам, а также в ослаблении климатической политики и молчании по ситуации в Газе. После летней попытки вынести вотум недоверия председателю комиссии, радикальные политические группы готовятся к новой инициативе уже в октябре.

    Глава группы Renew Europe Валери Айер заявила: «Мы ожидаем четкого лидерства от исполнительной власти. Европе нельзя позволять институциональное бездействие или застой». Со своей стороны представители других партий указывают, что за последние месяцы фон дер Ляйен не смогла продемонстрировать значимых успехов, кроме создания оборонного фонда на 150 млрд евро, вызвавшего юридические споры.

    Обострившиеся разногласия среди партий и давление со стороны как леворадикальных, так и правых сил, по мнению экспертов, могут сделать предстоящее выступление фон дер Ляйен переломным моментом, а рутинное обсуждение планов на год – ареной для политического противостояния. Внутри собственной Европейской народной партии фон дер Ляйен также подвергают критике за поспешное продвижение торгового соглашения с Меркосуром.

    Лидер социалистов подчеркнула, что парламент ждет от председателя комиссии конкретных шагов и четких обязательств, а регулярные вотумы недоверия не способствуют стабильности. Представители зеленых не исключают поддержки новых инициатив против фон дер Ляйен – всё будет зависеть от ее послания: если она вновь ограничится оптимистичными заявлениями без реальных перемен, поддержка может быть пересмотрена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на переговорах с Дональдом Трампом могут повлечь юридические последствия. Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на американские пошлины. Она собиралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы.

    8 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    В ЕК назвали возможный срок вступления Черногории в ЕС

    Еврокомиссар Кос: Черногория может вступить в ЕС до конца 2026 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Черногория достигла всех необходимых критериев для вступления в Европейский союз.

    Она подчеркнула, что страна добилась особого прогресса среди кандидатов на членство, передает ТАСС.

    По словам Кос, если нынешняя динамика сохранится, переговоры о вступлении с Черногорией будут завершены до конца 2026 года. Она также добавила, что вскоре после этого переговоры могут быть завершены и с Албанией.

    В марте парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС.

    9 сентября 2025, 03:11 • Новости дня
    Rheinmetall пообещал Украине системы защиты от беспилотников к концу года

    Tекст: Ирма Каплан

    Директор оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер пообещал Украине системы защиты от беспилотников к концу текущего года, по его словам, контракт стоимостью в сотни миллионов евро будет подписан в среду на выставке оборонной промышленности DSEI в Лондоне.

    «Каждая из этих систем может покрывать территорию размером четыре на четыре км, обеспечивая полную защиту от дронов. Это означает, что все беспилотники будут уничтожены», – сказал Паппергер в интервью телеканалу ZDF.

    По его словам, эти системы представляют собой мобильные системы ПВО Skyranger, которые могут устанавливаться на танках Leopard. В них также заинтересован бундесвер, и они могут оказать Украине значительную помощь в сложившейся ситуации, считает глава Rheinmetall.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый завод концерна Rheinmetall в Унтерлюсе планирует ежегодно отправлять на Украину 100–200 тыс. снарядов, а первые 25 тыс. поступят уже в 2025 году.

    При этом рекламируется Rheinmetall, снабжающий киевский режим вооружениями, с помощью

    брендированных презервативов на карьерных мероприятиях, о чем узнало Bloomberg.


    7 сентября 2025, 17:17 • Новости дня
    В Германии около 70 человек получили травмы из-за завала на велогонке Riderman

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 70 человек получили травмы в результате массового завала на любительской велогонке Riderman недалеко от города Бад-Дюрхайм на юго-западе Германии, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild со ссылкой на полицию, до 20 участников получили тяжелые травмы. Причиной происшествия стала ошибка одного из велосипедистов в месте сужения трассы. Именно эта ошибка вызвала «цепную реакцию», в результате которой гонщики начали цепляться друг за друга велосипедами и падать. Позже, из-за образовавшейся на месте аварии «пробки», произошел еще один массовый завал, передает РИА «Новости».

    Организаторы приняли решение остановить велогонку и отменить все остальные мероприятия, которые были запланированы на воскресенье.

    Ранее сообщалось, что в столице Германии произошло ЧП с участием автомобиля, в результате которого пострадали дети, взрослый сопровождающий получил тяжелые травмы.

    8 сентября 2025, 11:26 • Новости дня
    Глава ЕС Кошта призвал ужесточить санкции против покупателей ресурсов России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    «Что нам нужно сделать, так это усилить наше давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров», – сказал Кошта, передает РИА «Новости».

    По его словам, это непростая задача, так как нужно бороться с «теневым флотом» и снижать способность Москвы вести боевые действия за счет продажи нефти и газа.

    «Для этого нам нужно усилить не только санкции против России, но и вторичные санкции для стран, которые покупают нефть и газ у РФ», – указал он.

    Ранее норвежские власти решили снизить потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель, чтобы привести санкционные правила в соответствие с мерами Евросоюза.

    Напомним, в ЕС ведутся обсуждения идеи полностью прекратить закупки российского газа.

    8 сентября 2025, 14:08 • Новости дня
    ЕК подтвердила отправку делегации в США для координации санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация ЕС во главе со спецпосланником по санкциям Дэвидом О’Салливаном прибыла в США для согласования антироссийских мер.

    Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл подтвердил, что переговоры о координации санкций против России состоятся в понедельник во второй половине дня в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Я могу подтвердить, что наш спецпосланник по санкциям Дэвид О’Салливан находится во главе делегации ЕС в Вашингтоне, где проведет переговоры по координации санкций [в отношении РФ]», – заявил Джилл.

    Он отказался комментировать требования президента США Дональда Трампа о полном отказе ЕС от закупок российских нефтепродуктов и газа. Джилл также не стал обсуждать заявление главы Белого дома о возможных ответных мерах Вашингтона на штраф Еврокомиссии в 3 млрд евро против Google за нарушение конкуренции.

    Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС решил направить делегацию в США для обсуждения антироссийских санкций.

    Ранее глава ЕС Антониу Кошта призвал ужесточить санкции против покупателей ресурсов России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии эффекта от западных санкций.

    7 сентября 2025, 15:57 • Новости дня
    Германия выделила 10 млрд евро на модернизацию гражданской обороны

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Германии до 2029 года планируют направить 10 млрд евро на масштабную модернизацию гражданской обороны, включая закупку новых сирен, техники и строительство убежищ.

    Власти Германии разработали масштабный план по укреплению гражданской обороны, передает ТАСС. Согласно заявлению министра внутренних дел Александера Добриндта, до 2029 года на эти цели будет выделено 10 млрд евро.

    Министр подчеркнул: «Мы модернизируем нашу систему гражданской обороны». Новый пакт предусматривает инвестиции в транспорт, технические возможности и функциональность системы. Ежегодно в период с 2024 по 2029 год планируется выделять до 900 млн евро.

    В рамках программы власти намерены закупить современные системы оповещения, включая сирены и мобильные технологии, построить новые убежища и увеличить количество кризисных учений для служб гражданской обороны. Особое внимание уделят созданию устойчивой цифровой связи между гражданской обороной и Бундесвером.

    Для ликвидации последствий стихийных бедствий в ФРГ закупят 1,5 тыс. пожарных машин, карет скорой помощи, командных пунктов и тяжелой техники. Отмечается, что ранее часть сирен и убежищ в Германии была демонтирована из-за низкой востребованности, однако ситуация изменилась, и страна должна быть готова к чрезвычайным ситуациям. Сейчас в Германии работает 579 убежищ, рассчитанных почти на 480 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что стране нужно пересмотреть подход к комплексной обороне. Он также призвал к усилению гражданской обороны.

    8 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС решил направить делегацию в США для обсуждения антироссийских санкций

    Tекст: Ольга Иванова

    Делегация Евросоюза на этой неделе отправится в Вашингтон, чтобы обсудить ужесточение антироссийских санкций, включая меры против энергетических компаний и танкеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Делегация Евросоюза планирует посетить Вашингтон для обсуждения координации санкционной политики в отношении России, сообщает ТАСС.

    В ходе визита особое внимание уделят мерам против банковского сектора, энергетических компаний, платежных систем и криптобирж. В ЕС рассчитывают на ужесточение давления, в том числе через взаимодействие с США.

    Санкции могут затронуть несколько российских банков и энергетических компаний, в числе которых называются «Роснефть» и «Лукойл». Евросоюз также планирует ввести дополнительные ограничения для танкеров, перевозящих российскую нефть, и трейдеров из третьих стран, а среди новых мер – запрет на перестрахование судов, попавших под санкции.

    Кроме того, планируется расширить экспортный запрет на товары и сырье, которые могут использоваться российским ВПК. В частности, возможны ограничения против китайских компаний, которые, по мнению Брюсселя, поставляют такую продукцию в Россию. Впервые ЕС может задействовать механизм предотвращения обхода санкций через Казахстан и ограничить поставки определенной техники в эту страну.

    В новый, уже девятнадцатый пакет санкций, могут включить визовые ограничения, запрет на работу с портами, обслуживающими танкеры с российской нефтью, а также ограничения на сервисы на основе искусственного интеллекта, которые могут иметь военное применение. Ожидается, что проект пакета будет внесен на рассмотрение в ближайшие дни, а его обсуждение продлится несколько недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники планируют обсудить в Вашингтоне возможные меры экономического давления на Россию. Особое внимание уделяют перспективам введения новых санкций. 

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации