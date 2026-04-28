Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России

Tекст: Вера Басилая

Новый, 21-й пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз, будет сосредоточен на сфере энергоносителей, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что эта мера станет «довольно жесткой, особенно в отношении энергоносителей». Такое заявление он сделал в интервью национальному гостелерадио ERR.

Ранее послы ЕС утвердили финансирование на Украину в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России после отмены вето Венгрии и Словакии.

Европейская комиссия отказалась включать запрет на перевозку российской нефти в 20-й пакет санкций.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что лидеры ЕС стремятся снять некоторые прежние «красные линии» в ходе подготовки 21-го пакета санкций против России.

МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права в связи с введением санкций.



