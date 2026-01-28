Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?7 комментариев
Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по ЕС
Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по ЕС
Датский МИД обязал российских дипломатов информировать о намерении пересечь границу страны минимум за сутки до въезда.
Посольство России в Копенгагене получило уведомление от МИД Дании о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза. Теперь аккредитованные в других странах ЕС сотрудники российских дипломатических миссий, а также совершеннолетние члены их семей, должны информировать датский МИД минимум за 24 часа до въезда на территорию Дании, включая транзитные поездки.
Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил РИА «Новости» , что аналогичные правила распространяются и на сотрудников посольства при их выезде в другие страны ЕС. Отдельно отмечается, что для поездки на датский остров Борнхольм теперь потребуется уведомление МИД Швеции, так как единственное паромное сообщение осуществляется через шведский порт.
Барбин заявил: «Любые ограничения на свободу передвижения, даже имеющие уведомительный характер, не только осложняют выполнение российскими представителями своих служебных функций, но и противоречат духу Венской конвенции о дипломатических сношениях, ориентированной на содействие деятельности дипломатических миссий иностранных государств».
Посол также отметил, что избирательный характер применения новых правил является проявлением враждебной и дискриминационной политики ЕС по отношению к России и ее представителям в странах блока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду шведское внешнеполитическое ведомство уведомило российское посольство о новых правилах для дипломатов. А накануне МИД Франции ввел ограничения на передвижение российских дипломатов на территории страны.
В понедельник власти Нидерландов приняли аналогичные меры. Они являются частью 19-го санкционного пакета Евросоюза и распространяются на всех аккредитованных сотрудников российских представительств в странах ЕС с 25 января.