Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Посольство России в Копенгагене получило уведомление от МИД Дании о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза. Теперь аккредитованные в других странах ЕС сотрудники российских дипломатических миссий, а также совершеннолетние члены их семей, должны информировать датский МИД минимум за 24 часа до въезда на территорию Дании, включая транзитные поездки.

Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил РИА «Новости» , что аналогичные правила распространяются и на сотрудников посольства при их выезде в другие страны ЕС. Отдельно отмечается, что для поездки на датский остров Борнхольм теперь потребуется уведомление МИД Швеции, так как единственное паромное сообщение осуществляется через шведский порт.

Барбин заявил: «Любые ограничения на свободу передвижения, даже имеющие уведомительный характер, не только осложняют выполнение российскими представителями своих служебных функций, но и противоречат духу Венской конвенции о дипломатических сношениях, ориентированной на содействие деятельности дипломатических миссий иностранных государств».

Посол также отметил, что избирательный характер применения новых правил является проявлением враждебной и дискриминационной политики ЕС по отношению к России и ее представителям в странах блока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду шведское внешнеполитическое ведомство уведомило российское посольство о новых правилах для дипломатов. А накануне МИД Франции ввел ограничения на передвижение российских дипломатов на территории страны.

В понедельник власти Нидерландов приняли аналогичные меры. Они являются частью 19-го санкционного пакета Евросоюза и распространяются на всех аккредитованных сотрудников российских представительств в странах ЕС с 25 января.