Путин поддержал внедрение искусственного интеллекта во всех ведомствах
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о распространении эксперимента по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных на все 44 ведомства.
На встрече в Кремле губернатор Московской области Андрей Воробьев, возглавляющий комиссию Госсовета по экономике данных, доложил президенту об успешных результатах пилотного проекта, передает РИА «Новости».
Воробьев отметил, что внедрение искусственного интеллекта позволило сократить объем отчетной документации в два раза.
По словам Воробьева, внедрение такой системы во всех ведомствах снизит бюрократическую нагрузку для регионов, а федеральные органы получат данные в цифровом формате, что упрощает и ускоряет все процессы обмена информацией.
Напомним, в понедельник Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они обсудили модернизацию ЖКХ и ИИ, а также вопросы развития детской медицины, внедрения ИИ и роботизации в индустрию и логистику региона.