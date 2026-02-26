Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. В документе, опубликованном на сайте правовой информации, отмечается, что комиссия создана «в целях повышения эффективности формирования и реализации государственной политики в области создания, развития технологий искусственного интеллекта и их внедрения в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления».

Сопредседателями новой комиссии назначены вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Помимо них, в состав комиссии вошли – министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава «Сбера» Герман Греф, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, советник «Яндекса» Тигран Худавердян и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее Путин инициировал комплексные меры по обучению госслужащих и педагогов современным технологиям и искусственному интеллекту с привлечением ведущих организаций.

Также президент поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Кроме того, Путин призвал объединить усилия государства и бизнеса для создания центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект.



