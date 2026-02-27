Сотрудники Google и OpenAI поддержали Anthropic против давления Пентагона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 200 сотрудников Google и OpenAI поддержали компанию Anthropic в конфликте с Пентагоном, пишет РИА «Новости». В открытом письме они подчеркнули, что военное министерство США пытается разделить компании, используя тактику давления и страха, и призвали к солидарности на фоне требований властей.

Подписавшие письмо утверждают, что Пентагон оказывает давление на Google и OpenAI в качестве «мести» Anthropic, которая отстаивает свои принципы и требует ограничить использование искусственного интеллекта в военных целях. В частности, авторы письма считают необходимым установить более строгие правила применения ИИ для армии.

По данным телеканала CBS, Пентагон направил Anthropic «лучшее и окончательное предложение» с требованием до вечера пятницы подписать соглашение о предоставлении полного доступа к ИИ-модели Claude. Руководство военного ведомства во главе с Питом Хегсетом не исключает применения закона об оборонном производстве для принудительного исполнения требований.

Конфликт связан с позицией Anthropic, которая настаивает на гарантиях, что ИИ не будет использоваться для массовой слежки за американцами и не получит права самостоятельно принимать решения о поражении целей. Представители администрации США заявляют, что массовое наблюдение незаконно, а лицензия нужна исключительно для легальной деятельности Пентагона.

