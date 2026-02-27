ФАО: Мировое производство зерна впервые превысило 3 млрд тонн

Tекст: Мария Иванова

Исторический максимум по мировому производству зерна будет достигнут в 2025–2026 маркетинговом году, передает ТАСС. Впервые общий объем выращенной продукции превысил 3 млрд тонн.

«Ключевым момент является то, что мировое производство зерновых побило отметку в 3 млрд тонн. Это исторический рекорд», – заявил консультант Отделения ФАО для связи с Россией Игорь Шпаков.

По словам специалиста, значительный вклад в этот успех внес Китай, собравший рекордные 715 млн тонн. Эксперт также отметил рост оценок по пшенице за счет урожаев в России, Евросоюзе и Аргентине, а также увеличение объемов кукурузы в США.

Согласно презентации, мировой урожай пшеницы составит почти 835 млн тонн, увеличившись более чем на 4%. Производство кукурузы вырастет до 1,311 млрд тонн, а риса и соевых бобов достигнет 561 млн и 430 млн тонн соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия по итогам 2025 года собрала третий по объему урожай зерновых в своей истории.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут подтвердила сохранение за страной мирового лидерства по экспорту пшеницы. Глава ведомства заявила о готовности обеспечить всех партнеров зерном за счет высоких объемов производства.